Wchodzą Polakom do domów i wlepiają kary. Decydują 4 kwestie

KRRiT organizuje kontrole, czy Polacy rzeczywiście płacą wszystkie konieczne abonamenty. Pracownik Poczty Polskiej wchodzi do mieszkania i sprawdza konkretne rzeczy.

Niezależnie od tego, czy w ogóle z tej możliwości korzystamy, jeżeli mamy tylko w domu sprawny telewizor lub radio, jesteśmy zobowiązani do opłaty za dostęp do mediów publicznych. Jest to tak zwany abonament RTV. Do weryfikacji, czy Polacy rzeczywiście płacą abonament, została zobowiązana Poczta Polska. Jej pracownicy złożą obywatelom wizytę i sprawdzą cztery punkty.

Kontrole abonamentu RTV. Sprawdzają cztery punkty

W komunikacie Poczty Polskiej możemy przeczytać o tym, że wszystkie radiofoniczne i telewizyjne odbiorniki podlegają rejestracji, a wyjątek stanowią wyłącznie urządzenia wymienione w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Oznacza to, że większość odbiorników w gospodarstwach domowych Polaków powinna zostać zarejestrowana, a abonament radiowo-telewizyjny opłacony. Poczta Polska będzie weryfikować, czy rzeczywiście obywatele właściwie rejestrują swoje urządzenia oraz uiszczają opłatę. Pracownicy po wejściu do gospodarstwa domowego będą weryfikować cztery aspekty: obecność urządzenia, jego zdolność do odbioru, rejestrację oraz okres używania.

Jednocześnie Poczta Polska zaznacza, że w przypadku wykrycia niezarejestrowanego odbiornika, od którego opłata nie była uiszczana, kontroler może nałożyć karę, która wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej, obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: O2