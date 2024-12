Vectra: światłowód i telewizja taniej. Zobacz, jak skorzystać

Vectra przygotowała nową ofertę z niższymi opłatami za internet światłowodowy i telewizję. Z nowych stawek skorzystają beneficjenci rządowego programu Karta Dużej Rodziny (KDR).

Dzięki nowej ofercie Vectry każda rodzina, która wychowuje co najmniej trójkę dzieci, już teraz może zapłacić mniej za internet światłowodowy i telewizję. Z nowej oferty w specjalnych promocjach skorzystać mogą zarówno nowi klienci, jak i ci, którzy decydują się na przedłużenie lub odnowienie umowy.

Niższe ceny z KDR

Vectra przygotowała dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) specjalne promocje, zawierające pakiety z dostępem do internetu światłowodowego i telewizji. Oferta została stworzona z myślą o potrzebach wieloosobowych gospodarstw domowych, w których podłączonych do sieci jest wiele urządzeń, a każdy z domowników korzysta z Internetu w tym samym czasie.

Oferta dla dużych rodzin od Vectry obejmuje:

internet światłowodowy do 1,2 Gb/s w cenie 99,48 zł,

w cenie 99,48 zł, internet światłowodowy do 1,2 Gb/s z pakietem TV Złotym , który umożliwia dostęp do 142 kanałów TV (także dla dzieci i sportowych), w tym 100 kanałów HD i 84 kanały dostępne w aplikacji TV Smart GO oraz ponad 600 bezpłatnych filmów i programów w Vectra VOD w cenie 117,48 zł,

, który umożliwia dostęp do 142 kanałów TV (także dla dzieci i sportowych), w tym 100 kanałów HD i 84 kanały dostępne w aplikacji TV Smart GO oraz ponad 600 bezpłatnych filmów i programów w Vectra VOD w cenie 117,48 zł, internet światłowodowy do 1,2 Gb/s z pakietem TV Platynowym oferuje dostęp do 181 kanałów (także lifestylowych np. CANAL + domo, Polsat Cafe HD TV), w tym 130 kanałów HD i 4 w 4K oraz 116 kanałów w aplikacji TV Smart GO, jak również ponad 1500 bezpłatnych filmów i programów w Vectra VOD – w cenie 125,98 zł.

Umowy zawierane są na okres 24 miesięcy, przy czym pierwszy miesiąc usługi kosztuje jedynie 4,99 zł, a opłata aktywacyjna wynosi 7,99 zł (zamiast standardowych 79,90 zł).

Ze specjalnych promocji można skorzystać wyłącznie w salonach firmowych Vectry oraz poprzez infolinię sprzedażową. Żeby ułatwić identyfikację punktów sprzedaży, pozwalających na zawarcie tego rodzaju umowy, operator oznaczył swoje salony firmowe specjalną naklejką „Tutaj honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Aby stać się posiadaczem rządowej Karty Dużej Rodziny, należy spełniać podstawowe kryterium. Karta jest przeznaczona dla rodzin, które posiadają minimum troje dzieci w wieku do 18 roku życia, bądź do 25 roku życia, jeśli kontynuują one naukę. W niektórych przypadkach Karta może zostać przyznana również rodzinom bez ograniczeń wiekowych.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vectra

Źródło tekstu: Vectra