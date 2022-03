Wkurzają Cię natrętni telemarketerzy? Oszuści? Jest sposób

Szwajcarski operator telefonii komórkowej Swisscom jest przekonany, że potrafi sobie poradzić z problemem fałszywych SMS-ów. Już wcześniej podobnie zrobił w kontekście połączeń i, jak zapewnia, zastosowane zabezpieczenie cechuje się dużą skutecznością.

Podczas gdy w Polsce debata nad niechcianymi połączeniami i SMS-ami zdaje się ciągnąć w nieskończoność, a UKE i inni przedstawiciele władzy rzucają setki pomysłów, z których jak na razie żaden nie doszedł w pełni do skutku, Szwajcarzy postanowili działać.

Konkretniej rzecz ujmując, sprawę wziął na barki Swisscom, czyli największy tamtejszy telekom, według statystyk obsługujący ponad 55 proc. lokalnego rynku telefonii komórkowej.

Swisscom wprowadza filtr szkodliwych wiadomości tekstowych, który działając po stronie operatora, dosłownie wytnie niepożądane treści – ujawniła w minioną środę rzeczniczka prasowa firmy, Annina Merk.

Jak możemy się dowiedzieć, autorski algorytm przeskanuje kilka milionów SMS-ów dziennie pod kątem określonych kryteriów, wśród których znalazły się m.in. niebezpieczne linki czy typowe dla ataków phishingowych frazy i sformułowania. Ostatecznie, oflagowane wiadomości nie trafią do adresatów.

Filtr zostaje niniejszym aktywowany u wszystkich klientów Swisscom, a ponadto w ofertach partnerskich operatorów wirtualnych wykorzystujących infrastrukturę Swisscom. Przy czym abonenci otrzymują możliwość jego wyłączenia poprzez kontakt z biurem obsługi.

A co z połączeniami?

Warto przy tym nadmienić, że jeśli chodzi o walkę szwajcarskiego telekomu z naciągaczami, to jest to już niejako runda numer dwa. Wcześniej sieć wdrożyła filtr niechcianych połączeń przychodzących, który to, przynajmniej według oficjalnych danych, okazuje się naprawdę ogromnym sukcesem.

Każdego dnia Swisscom filtruje ponoć nawet 200 tys. niechcianych lub szkodliwych połączeń. Teraz obiecuje zrobić to samo z SMS-ami. Redakcja, bez ironii, trzyma kciuki.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock (Daisy Daisy)

Źródło tekstu: Swisscom, oprac. własne