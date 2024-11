Orange rozdaje kody. Akcja rusza już w środę

Orange startuje z nową promocją. Co środę będzie można zgarnąć kody na tanie bilety do kina. Tym razem jest to propozycja skierowana do użytkowników oferty Flex

Orange rusza z akcją Tanie Środy z Orange Flex, w której na użytkowników oferty w subskrypcji co tydzień w środę będą czekać kody na 2 bilety do Multikina po 10 zł każdy.

Akcja rozpoczyna się w najbliższą środę 6 listopada i potrwa do ostatniej środy roku, czyli do 25 grudnia 2024 r. Promocja jest skierowana do nowych i obecnych użytkowników oferty Orange Flex w aplikacji.

Jak odebrać kody na bilety w Orange Flex?

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dołączyć do Klubu Flex. Kody na promocyjne bilety będą się pojawiać w Klubie w każdą środę i będą ważne na seanse tego samego dnia.

Kod z aplikacji upoważnia do zakupu biletu w wybranym kinie Multikino za 10 zł na dowolny seans środowy wyświetlany w ramach regularnego repertuaru. Nie obejmuje za to wystaw, transmisji sportowych, projektów i pokazów specjalnych. Organizatorzy akcji zastrzegają, że bilety będą przyznawane w zależności od dostępności miejsc.

Orange proponuje kilka tytułów, na które warto pójść do kina.

W Multikinach w całej Polsce zobaczycie między innymi takie tytuły jak: Listy do M. Pożegnania i powroty; Super/Man: Historia Christophera Reeve'a, Wicked czy Gladiator II. Natomiast fani animacji mogą podziwiać na dużym ekranie Szkarłatnego pilota oraz Mojego sąsiada Totoro – japońskie produkcje legendarnego Studia Ghibli

– zachęca Orange na formowym blogu.

Szczegóły promocji w Orange w regulaminie.

