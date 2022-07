Weekend w T-Mobile to dodatkowy rabat 100 zł na wszystkie urządzenia

T-Mobile przygotował weekendową promocję, która może ucieszyć osoby chcące kupić nowe urządzenie. Kupując je u magentowego operatora, można skorzystać z kodu dającego dodatkowy rabat w wysokości 100 zł.

Weekend to coś, na co czeka wiele osób. Ten czas jest jeszcze lepszy, jeśli możemy skorzystać z jakiejś promocji. Może to być na przykład najnowsza oferta T-Mobile, w którym od dzisiaj (15 lipca) do najbliższej niedzieli (17 lipca) można skorzystać ze specjalnego kodu, który daje dodatkowy rabat w wysokości 100 zł na wszystkie urządzenia dostępne w magentowym sklepie online. Jest tylko jeden haczyk – oferta przeznaczona jest dla osób, które podpiszą nową umowę z abonamentem komórkowym w T-Mobile.

W ofercie operatora znajdują się popularne smartfony znanych producentów, takie między innymi, jak Samsung Galaxy A53 5G czy Xiaomi Redmi Note 11. Wszystkie urządzenia dostępne są w systemie ratalnym 0%, a weekendowy rabat łączy się ze standardowymi zniżkami dla nowych klientów: do 300 zł w przypadku wyboru taryfy Nielimitowana L oraz do 250 zł w wariancie Nielimitowana M.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z weekendowej promocji w T-Mobile, wystarczy podczas zakupów online, realizowanych na stronie www-t-mobile.pl, wpisać w koszyku kod rabatowy EKSTRA100.

Z promocji można skorzystać do 17 lipca 2022 roku, do końca dnia.

