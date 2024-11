Samsung rozdaje Galaxy Z Flip6. Musisz odwiedzić jedno z tych miejsc

Dalsza część tekstu pod wideo

Samsung startuje z nową akcją Galaxy AI Spot, który będzie się odbywać w sześciu polskich miastach. Na odwiedzających czeka „zaskakujące menu”, wyjątkowe wnętrze, Galaxy AI do przetestowania oraz możliwość wygrania Galaxy Z Flip6 i voucherów na degustację Galaxy Menu. Akcja już ruszyła i potrwa do 17 grudnia.

Galaxy AI Spot to miejsce stworzone z myślą o użytkownikach, którzy lubią próbować nowych, zaskakujących dań i chcą w praktyce przetestować najnowsze funkcje Galaxy AI. Samsung połączył to, co smaczne i innowacyjne tworząc idealne miejsce do odkrywania wyjątkowych smaków i technologii