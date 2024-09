Masz Orange? są darmówki do odebrania w aplikacji

Użytkownicy Orange na kartę w każdą pierwszą środę miesiąca mogą odebrać prezent, czekający na nich w aplikacji. W abonamencie akcja odbywa się co tydzień. Oto co operator przygotował we wrześniu.

Prezent dla w pierwszą środę miesiąca to cykliczna akcja dla klientów Orange na kartę. Dziś pomarańczowy operator przedstawił nową okazję. Jest też cotygodniowy prezent w abonamencie.

Wrześniowy prezent w Orange na kartę

We wrześniowej edycji akcji klienci oferty Orange na kartę mogą odebrać usługę Zabezpiecz PESEL na 2 miesiąc za darmo. Po zakończeniu darmowego okresu usługa przechodzi w opcję płatną, co oznacza wydatek 12 zł na miesiąc. Oczywiście wcześniej można zrezygnować z oferty płatnej, kończąc testy na darmówce.

Orange obiecuje, że 3 dni przed końcem promocji użytkownicy otrzymają powiadomienie, że niedługo rozpocznie się okres płatny i przedstawi wytyczne, jak zrezygnować z usługi.

By skorzystać z okazji, trzeba jak zawsze zajrzeć do aplikacji – do zakładki Dla Ciebie lub do sekcji Pakiety i Usługi. Akcja trwa do 30 września – do tego dnia można odebrać Zabezpiecz PESEL na 2 miesiąc za darmo.

Zabezpiecz PESEL – co to za usługa?

Usługa Zabezpiecz PESEL nieustannie monitoruje numer PESEL użytkownika i zapewnia ochronę danych przed oszustami. Pozwala uniknąć skutków wyłudzenia lub wykradzenia danych, które złoczyńca mógłby wykorzystać, by zaciągnąć kredyt, pożyczkę, kupić coś na raty lub wykupić usługę.

Zabezpiecz PESEL pozwala też sprawdzić, czy ktoś nie użył danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Usługa wysyła natychmiastowe powiadomienie SMS w sytuacjach, gdy ktoś bierze pożyczkę na wyłudzone dane, założy firmę z użyciem numeru PESEL klienta lub złoży zapytanie do Krajowego Rejestru Długów.

A co dla klientów z abonamentem?

Środa to także nowa okazja dla klientów Orange z abonamentem. Tym razem operator ich nie rozpieszcza – zaoferował bezpłatną CyberTarczę lub 7 GB na surfowanie po sieci. Prezent można odebrać do 10 września.

Zobacz: Orange niańczy karciarzy. Zalew bonusów od 2 do 4 września

Zobacz: Przydatny kod w Orange. Warto go zapisać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska