Orange ma nową ofertę. Jeszcze więcej GB za tyle samo

Zgodnie z zapowiedziami Orange wprowadził nową ofertę Flex. Do wyboru są trzy plany jak dotąd, ale z większymi paczkami internetu. Do historii przechodzi usługa Social Pass.

Orange zapowiadał zmiany w ofercie Flex już miesiąc temu, więc użytkownicy nie powinni być zaskoczeni. Odświeżone Plany zawierają większe paczki gigabajtów, za to znika z nich usługa Social Pass, która dawała dostęp do wybranych serwisów społecznościowych bez limitu GB. Ta ostatnia zmiana wynika z konieczności dostosowania się operatora do unijnych regulacji, które zakładają, że żadne usługi i serwisy nie powinny być preferowane kosztem innych. Duże paczki rekompensują zniesiony Social Pass, a każdy z użytkowników Orange Flex może wykorzystywać swoje paczki na dowolne cele bez ograniczeń.

Orange Flex – nowe zasady do 27 sierpnia

Trzon oferty Orange Flex stanowią jak dotąd trzy indywidualne plany miesięczne za 35 zł, 50 zł i 80 zł. We wszystkich oferowane są nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y – w kraju i roamingu EU, wszystkie dają też dostęp do 5G, eSIM oraz dodatkowej karty SIM lub eSIM.

Plan za 35 zł – 75 GB w kraju (zamiast 45 GB), internet bez limitu UNLMTD za 15 zł za tydzień, 8,28 GB w roamingu EU, jedna dodatkowa karta SIM lub eSIM.

(zamiast 45 GB), internet bez limitu UNLMTD za 15 zł za tydzień, 8,28 GB w roamingu EU, jedna dodatkowa karta SIM lub eSIM. Plan za 50 zł – 150 GB w kraju (zamiast 80 GB), internet bez limitu UNLMTD za 15 zł za tydzień, 11,83 GB w roamingu EU, dwie dodatkowe karty SIM lub eSIM.

(zamiast 80 GB), internet bez limitu UNLMTD za 15 zł za tydzień, 11,83 GB w roamingu EU, dwie dodatkowe karty SIM lub eSIM. Plan za 80 zł – internet bez limitu UNLMTD (zamiast 150 GB i ręcznie włączanego UNLMTD), ekstra 250 GB do przesyłania innym użytkownikom Orange Flex, 18,92 GB w roamingu EU, trzy dodatkowe karty SIM lub eSIM.

Inną opcją jest wybór planu rocznego za 350 zł płatne z góry. Użytkownik otrzymuje w nim 75 GB na miesiąc, do tego internet bez limitu UNLMTD za 15 zł za tydzień, 8,28 GB w roamingu EU – czyli to samo, co w najniższym Planie za 35 zł, ale płaci za 12 miesięcy działania usługi równowartość 10 opłat, zyskując w skali roku 70 zł.

Poza trzema głównymi Planami jest też opcja za 15 zł z 0 GB – dostępna w ramach usługi Strefa kart SIM dla posiadaczy co najmniej jednego aktywnego Plan w Orange Flex.

Zmiany dotyczą nowych użytkowników, którzy jak zawsze mogą skorzystać z promocji za przeniesienie numeru do Flex – pierwszy miesiąc za 1 zł. Użytkownicy dotychczasowych planów mogą z nich jeszcze korzystać na dotychczasowych zasadach.

Szczegóły w nowych cennikach:

