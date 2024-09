Okazja w Ikea? Tego lepiej nie kupuj

Ikea oferuje swoim klientom promocje tygodnia, a wśród nich nie brakuje okazji na, wydawać by się mogło atrakcyjną elektronikę. Ten sprzęt jednak lepiej ominąć.

Ikea SJÖMÄRKE - a cóż to takiego?

Ładowarka indukcyjna to sprzęt, który można dostać za grosze. A w regularnej cenie tej ikeowskiej (169 zł) to już można wyrwać prawdziwe cacka, jak właściwie perfekcyjnego Belkina MagSafe QI2 15W, którego test znajdziecie tutaj. Produkt firmy Ikea ma jednak jedną wyjątkową cechę — przykręca się go pod blatami biurek czy półkami, przy czym nie mogą być one wykonane z metalu, a ich grubość musi wynosić od 8 do 22 mm.

Istotne jest tutaj, że zachowana ma musi być też minimalna odległość ładowania — może ono nie wystartować, jeśli sprzęt będzie leżał bezpośrednio na ładowarce. Konstrukcja jest o tyle ciekawa, że ładowarka może być zupełnie schowana, nie będzie też widać jej przewodu i dedykowanego zasilacza, ale nie ma róży bez kolców.

Tak, to jest standard ładowania Qi, ale w bardzo starej i koszmarnie wolnej wersji

Ładowarka Ikei jest dostępna w Polsce od 2021 roku i już na start był to sprzęt przestarzały. Pomijając nawet niestandardowy zasilacz, płytka do ładowania indukcyjnego ma duże sprzętowe ograniczenia. Pomimo mocy wejściowej sięgającej 16,8 W, na wyjściu sprzęt oferuje maksymalnie 5 W.

Podczas ładowania zużywane jest tym sposobem bardzo dużo energii, by ostatecznie do telefonu dostarczyć jej skandalicznie mało. Apple nie bez powodu stawia na MagSafe (do 15W), który stabilizuje magnesami urządzenie idealnie na płytce ładowania dla ograniczenia strat energetycznych i znaczącego skrócenia ładowania. Tymczasem tutaj mamy dużo ciepła i mało finalnego efektu.

Wybierając ładowarkę SJÖMÄRKE właściwie skazujemy się na czasy ładowania rzędu 4-5 godzin i więcej dla akumulatorów o pojemności 5000 mAh. I chociaż cena obniżona ze 169 zł do 109 zł może wydawać się kusząca, nie warto stawiać na ten produkt.

Jedyną pozytywną informacją na temat tej promocji jest jej powód. To podobno już ostatnie sztuki w ofercie, a to daje nadzieję na pojawienie się wkrótce bardziej współczesnych akcesoriów do ładowania w ofercie sklepu.

