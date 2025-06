T-Mobile: Przez 5 lat nie zapłacisz więcej. Ale i tak jest drogo

Dla Polaków i tak jest drogo... szczęśliwie to nie oferta dla nich

T-Mobile Fiber startuje z ofertą dla ponad 500 tys. gospodarstw domowych w USA, a do 2030 roku planuje dotrzeć nawet do 15 milionów. Wszystkie plany obejmują nielimitowany transfer danych, brak opłat za sprzęt i instalację oraz brak długoterminowych umów. Co więcej, ceny mają nie wzrosnąć przez 5 lat od instalacji łącza. A te wynoszą: