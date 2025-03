T-Mobile wprowadza Magenta Biznes Internet Pro. To szybki internet bezprzewodowy dla firm

Nowoczesne rozwiązanie dla firm

Magenta Biznes Internet Pro to propozycja skierowana do firm, które szukają alternatywy dla tradycyjnego Internetu światłowodowego. Może to być idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw potrzebujących niezawodnego dostępu do sieci w lokalizacjach, gdzie instalacja światłowodu jest niemożliwa lub nieopłacalna. Usługa powinna się sprawdzić także w przypadku firm posiadających liczne oddziały, a także podczas realizacji tymczasowych projektów wymagających stabilnego połączenia z Internetem.