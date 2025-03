T-Mobile dla klimatu – „Godzina dla Ziemi” i inne działania na rzecz środowiska

Neutralność klimatyczna i odnawialne źródła energii

Ochrona środowiska jest kluczowym elementem strategii ESG T-Mobile. Firma konsekwentnie dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej – w zakresie emisji własnych (bezpośrednich i pośrednich) planuje osiągnąć ten cel jeszcze w tym roku. Natomiast do 2040 roku zobowiązała się do neutralności w całym łańcuchu dostaw. Od 2021 roku 100% energii wykorzystywanej przez T-Mobile pochodzi z odnawialnych źródeł, co stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju.