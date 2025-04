Awaria w T-Mobile? AI przewidzi problemy za miliony z UE

Wiadomości

T-Mobile Polska pozyskał znaczące dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację przełomowego projektu, który może zrewolucjonizować sposób zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi. Firma opracuje innowacyjny, samouczący się system monitorowania, zdolny nie tylko do analizy bieżącego stanu sieci, ale przede wszystkim do przewidywania potencjalnych problemów, zanim zdążą one wpłynąć na użytkowników. Całkowita wartość tego ambitnego przedsięwzięcia przekracza 16,5 miliona złotych, z czego ponad 6,8 miliona złotych stanowi wkład z Funduszy Europejskich.