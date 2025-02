5G Bardziej rośnie. T-Mobile ma nowe stacje z najszybszym 5G

T-Mobile podał najnowsze dane o rozbudowie sieci 5G w paśmie C, czyli 5G Bardziej. W ciągu ostatniego tygodnia, od zeszłej środy, operator włączył najszybsze 5G na 17 stacjach bazowych. To nie tak dużo, jak tydzień wcześniej, bo wtedy chwalił się 21 nowymi obiektami, ale nawet i tyle przybliża T-Mobile do 3500 stacji. Na razie operator ma ich 3495, czyli nowy pułap osiągnie w ciągu najbliższych dni.

Dzięki ostatnim włączeniom T-Mobile polepszył zasięg 5G Bardziej w siedmiu miastach: Białymstoku, Ciechocinku, Giżycku, Koszalinie, Ostródzie, Tarnowie i Wrocławiu.

Tym razem jednak operator nie pochwalił się nowymi miejscowościami z 5G w paśmie C. Według T-Mobile sygnał 5G Bardziej dociera do 1/3 populacji Polski, choć należy to traktować jako wartość orientacyjną, a faktyczny zasięg może być nieco większy.

T-Mobile ma obecnie największą liczbę stacji 5G w paśmie C, na których dostarcza internet mobilny z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Większy zasięg magentowej sieci widać od kilku miesięcy w rankingach szybkości internetu mobilnego, tak jak w styczniowym zestawieniu SpeedTest.pl. T-Mobile w pomiarach 5G uzyskał średnią pobierania danych 290,4 Mb/s. Orange, który ma ponad 3 tysiące stacji z 5G w paśmie C, może się pochwalić niewiele gorszym wynikiem – średnia pobierania danych w 5G wyniosła w styczniu 284,9 Mb/s.