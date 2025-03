Nowe stacje bazowe z 5G Bardziej. T-Mobile rozbudowuje sieć

Co środę T-Mobile informuje o postępach w rozbudowie sieci 5G w paśmie C. Dziś operator mógł się pochwalić nieco lepszym wynikiem niż w poprzednich tygodniach – w ciągu ostatnich siedmiu dni zasięg 5G Bardziej zwiększył się o kolejne 31 stacji bazowych, które zostały ulepszone o standard 5G w paśmie C. Tydzień temu magentowy operator informował o zaledwie 7 nowych obiektach, niewiele lepiej było w poprzednich tygodniach.