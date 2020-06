Xiaomi szykuje zginany telefon podobny do Huaweia Mate Xs

Na rynek zginanych smartfonów chce wejść kolejny producent. Tym razem będzie to Xiaomi, który jest drugą największą marką z Chin. Mimo, że w samych Chinach dopiero czwartą.

Producenci obecni na rynku zginanych smartfonów nie zdecydowali jeszcze jaki powinny przybrać one kształt. Niektórzy próbują swoich sił w konstrukcjach, które po rozłożeniu przypominają tablet, inni wskrzeszają telefony z klapką. Nie oznacza to jednak, że poszukiwania idealnego kształtu się skończyły. Regularnie informujemy o nowych patentach. A mają je takie marki jak Xiaomi czy TCL. Złożenie wniosku patentowego nie oznacza jednak, że dany pomysł naprawdę zostanie zrealizowany. To tylko dowód na to, ze jakiś producent dany krok rozważał.

Pod koniec 2019 Xiaomi złożył wniosek, który został niedawno opublikowany. Zakłada on telefon wręcz bliźniaczo podobny do Huaweia Mate Xs. Tamto urządzenie jest jednak nie dość, że drogie, to jeszcze nie ma usług Google, co jest utrudnieniem na rynkach zachodnich. O ile zatem Xiaomi nie przeszarżowałby z ceną (a udowodnił, że w najwyższym segmencie umie to robić), to jego propozycja byłaby bardzo ciekawa. O ile projekt zostanie zrealizowany. Xiaomi ma bowiem więcej konceptów na zginany telefon. To jest ten tańszy.

