Xiaomi i Redmi będą się różnić oprogramowaniem

Xiaomi i Redmi dzieli tak naprawdę bardzo niewiele. Już niedługo jednak telefony obu marek będą się bardziej różniły. Nie chodzi tu tylko o cenę.

Xiaomi zaczął swoją przygodę ze smartfonami jako król budżetowców. Chińska marka mierzyła jednak coraz wyżej i wyżej, aż w końcu miała w ofercie całą gamę różnych modeli. Redmi stał się zatem Xiaomi w dawnym stylu. Po ludzku: jeszcze tańszym Xiaomi. Obecnie Redmi to co prawda oficjalnie inna marka, jednak w pełni należąca do Xiaomi. Związki są jeszcze ściślejsze niż były w przypadku Huaweia i Honora. Sprzedaż telefonów Redmi (tak jak Poco) i tak jest wliczana do Xiaomi. Już niedługo jednak smartfony Xiaomi i Redmi będzie różniło coś więcej niż tylko cena. Chodiz o oprogramowanie.

Znany specjalista od przecieków na Weibo Digital Chat Station mówi, że chodzi przede wszystkim o różnice w interfejsie. MIUI dla Xiaomi oraz Redmi ma się zatem coraz bardziej różnić. Pod względem funkcjonalnym obie serie mają być takie same, jednak możemy się spodziewać większych różnic pod względem estetycznym. Tak, żeby już nie mylić obu serii. Na bardziej konkretne informacje trzeba poczekać do kolejnej aktualizacji nakładki MIUI. A raczej dwóch różnych MIUI.

