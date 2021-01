Xiaomi aktualizuje Redmi 7A, Redmi 8 i Redmi 8A do MIUI 12

Xiaomi aktualizuje trzy modele swojej marki Redmi do kolejnej wersji MIUI. To dobra wiadomość dla posiadaczy takich modeli jak Redmi 7A, Redmi 8 i Redmi 8A.

Xiaomi nie słynie może z tak długiego wsparcia jeśli chodzi o aktualizacje Androida jak choćby konkurencyjny HMD Global i jego Nokia, ale dba o swoje modele w kwestii aktualizacji nakładki MIUI. Wiele modeli otrzymuje aktualizację MIUI i nowe funkcje zapewniane przez Xiaomi, mimo tego, że nie dostaje już nowych wersji systemu operacyjnego. Teraz z nowego uaktualnienia będą się mogli cieszyć przedstawiciele takich modeli jak Redmi 7A, Redmi 8 i Redmi 8A. W każdym przypadku jednak wygląda to nieco inaczej.

Redmi 7A otrzymuje teraz MIUI 12 wyłącznie na terenie Indii, natomiast Redmi 8 dostaje uaktualnienie w Rosji, Europejskim Obszarze Gospodarczym (czyli m.in. Polsce) i w wersji globalnej. W przypadku Redmi 8A jest to region Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Chin. We wszystkich przypadkach poza jednym jest to wersja stabilnej bety. Pełnym wariantem stabilnym mogą się z kolei mogli cieszyć posiadacze globalnej wersji Redmi 8. W przypadku pozostałych urządzeń na pełną wersję stabilną będzie trzeba nieco poczekać.

Źródło tekstu: gizmochina, wł