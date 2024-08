Dzieci korzystają z elektroniki, a rodzice nie widzą w tym problemu

Z badania firmy Komputronik wynika, że większość dzieci w wieku szkolnym ma co najmniej jeden gadżet elektroniczny.

Komputronik przeprowadził badanie wśród rodziców, w którym zapytał o gadżety elektroniczne, którymi dysponują ich dzieci w wieku szkolnym. Okazuje się, że dzisiaj większość uczniów ma co najmniej jeden sprzęt.

Zdecydowana większość uczniów w wieku szkolnym korzysta ze smartfonów. Z badania wynika, że odsetek wynosi 68 proc. Na drugim miejscu plasuje się komputer z wynikiem 35 proc. Dalsze lokaty zajmują tablet (30 proc.), smartwatch (28 proc.) oraz laptop (18 proc.). W sumie jakiś gadżet elektroniczny ma 88,49 proc. uczniów w wieku szkolnym.

To, że dzieci o wiele szybciej oswajają się dziś z urządzeniami elektronicznymi jest wynikiem postępującej cyfryzacji, rozwoju technologii, dostępności produktów, zmieniających się trendów oraz wychowania przez rodziców. Pierwsze telefony komórkowe były raczej słusznych rozmiarów, następnie trendem była minimalizacja wielkości. Dziś użytkownicy zwracają uwagę na szerokość przekątnej, ponieważ wykorzystują smartfona do coraz większej liczby zadań. Dzisiejsi Milenialsi, którzy sami są już rodzicami i sami używają smartfonów właściwie do wszystkiego, nie dostrzegają większych zagrożeń w związku z używaniem przez ich dzieci elektroniki.