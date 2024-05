Twoje słuchawki tego nie potrafią. Genialna funkcja i niska cena

Gdy już wydaje się nam, że nic nas nie zaskoczy, słuchawki Anker Soundcore P30i przynoszą innowację, która przyda się każdemu. To genialne rozwiązanie w swojej prostocie.

Słuchawki za 200 zł a bardziej pomysłowe niż droga konkurencja

W tym momencie słuchawki Anker Soundcore P30i namierzycie tylko na Amazonie czy na innych zagranicznych platformach, ale powinny niebawem trafić do regularnej sprzedaży w Europie. To przede wszystkim niegłupie słuchawki z funkcją usuwania szumu otoczenia (ANC do 42 dB), wykończeniem odpornym na wilgoć (IP54) i rozrywkową charakterystyką dźwiękową, z funkcją BassUP do podbijania basów.

To jednak, co czyni je niezwykłymi to etui ładujące (łącznie do 45 godzin odtwarzania muzyki). Producent wyposażył je w podstawkę pod telefon. Jeśli często podróżujesz i dłonie więdną ci już od ciągłego trzymania telefonu, pewnie wyposażyłeś się w jakąś podpórkę, czy inny gadżet do tego. Ale po co mnożyć byty, skoro można to wszystko mieć już w samych słuchawkach?

Słuchawki wycenione zostały na 49,99 dolarów, co daje kwotę poniżej 200 zł. Trudno powiedzieć, czy cena u lokalnych dystrybutorów będzie równie atrakcyjna. Z impedancją na poziomie 16 Ohm, aż 10 godzinami grania na pojedynczym ładowaniu i szybkim doładowywaniem baterii (10 minut na 2 h gry), mogą one okazać się bardzo mocnym zawodnikiem na rynku tanich słuchawek TWS.

Źródło zdjęć: Anker

Źródło tekstu: Anker, oprac. wł