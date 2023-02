3 nm TSMC nie dla Androida. Przynajmniej w tym roku

Prefetrencyjne traktowanie Apple'a przez tajwańską firmę TSMC może sprawić, że układy SoC wykonane w technologii 3 nm nie trafią w tym roku do smartfonów z Androidem.

Większość najnowszych flagowych smartfonów jest napędzana układami SoC produkowanymi w technologii 4 nm TSMC. Dotyczy to między innymi Snapdragona 8 Gen 2 czy Apple A16 Bionic. Tajwańska firma przymierza się jednak do produkcji układów w technologii 3 nm (N3), które w tym roku trafią prawdopodobnie tylko do wnętrza iPhone'ów 15 Pro. Wszystko przez preferencyjne traktowanie amerykańskiego giganta przez firmę TSMC.

Proces litograficzny 3 nm stanowi duży skok w rozwoju. Oferuje on o 15% lepszą wydajność układów w stosunku do technologii 4 nm oraz o 30% wyższą, gdy porównujemy z procesem 5 nm. Jak podaje serwis DigiTimes, Apple zarezerwował całą tegoroczną dostawę chipów produkowanych w technologii 3 nm przez TSMC. Posłużą one do przygotowania układu A17 Bionic, który trafi do modeli iPhone 15 Pro i iPhone 15 Ultra. W tej samej technologii może powstać procesor M3, który może się znaleźć w następnym MacBooku Air oraz w iMacu.

Zobacz: iPhone 15 Pro na renderach: cieńsze ramki, zaokrąglone krawędzie i USB-C

Zobacz: iPhone 15 Ultra oczami fana marki

Jeśli tylko Apple otrzyma w tym roku układy w technologii 3 nm, tegoroczne iPhone'y będą znacznie wydajniejsze od najwydajniejszych smartfonów z Androidem. W ślad za tym może jednak pójść wzrost cen smartfonów Apple'a. Cena chipowych wafli wzrosła z 16 tys. dolarów dla 5 nm do 20 tys. dolarów za 3 nm.

Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że Qualcomm i MediaTek nie były pewne, czy nowy proces litograficzny jest wart tego, by wprowadzić wykorzystujące je układy w 2023 roku. Nowy raport sugeruje, że obie firmy będą korzystać z drugiej generacji technologii 3 nm TSMC o nazwie N3E. Jego masowa produkcja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku (produkcja N3 ruszyła w 2022 roku).

Zobacz: Oppo Find N2 Flip już w Polsce. Znamy cenę i szczegóły mega promocji

Zobacz: Galaxy S23 Ultra z wadą ekranu. Samsung: wszystko jest w porządku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ascannio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: DigiTimes, Phone Arena