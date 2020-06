TSMC będzie produkował układy 4 nm w 2023

TSMC to największy producent układów mobilnych na świecie. Teraz Tajwańczycy szykują jeszcze bardziej skomplikowane wyroby. Układy w litografii 4 nm powinny pojawić się na rynku w 2023.

Zgodnie z mającym już sześćdziesiąt lat prawem Moore'a zagęszczenie tranzystorów podwaja się wraz z każda generacją układów. To zjawisko trwa do dzisiaj i mogliśmy je zaobserwować choćby przy okazji pojawienia się układów 5 nm. Mają one 171,3 miliona tranzystorów na milimetr kwadratowy, kiedy to układy 7 nm mają 91,2 miliona tranzystorów na milimetr kwadratowy. TSMC ma jednak plany zakładające, że uda się dojść aż do układów powstających w technologii 3 nm.

Kiedy dokładnie możemy się tego spodziewać? Wszystko stopniowo. Najpierw muszą pojawić się układy 4 nm, a one najpewniej trafią na rynek w 2023. Podobne plany rozwoju co TSMC ma też Samsung, który jest drugi na świecie w tej branży. Jednocześnie TSMC ma problem, musi bowiem zasypać dziurę po Huaweiu, który jest drugim największym klientem firmy (zaraz po Apple'u). Niedługo bowiem TSMC i Huawei zostaną siłą rozdzielone przez politykę handlową Donalda Trumpa.

Źródło tekstu: phonearena