TP-Link na CES 2024 przywiózł nowe sprzęty z Wi-Fi 7

Podczas targów CES 2024 TP-Link pokazał najnowszą linię swoich produktów sieciowych z technologią Wi-Fi 7, w tym system mesh z serii Deco, domowe routery Archer czy kartę sieciową Wi-Fi 7.

Systemy Wi-FI 7 Mesh z serii Deco

Produkty Mesh z serii Deco to kompleksowe rozwiązanie Wi-Fi, które powinniśmy bez problemów wdrożyć niezależnie od wielkości domu czy rodzaju dostępu do Internetu. Na odbywających się w Las Vegas targach CES 2024 TP-Link pokazał szereg produktów Wi-Fi 7 Mesh, w tym Deco BE95, Deco BE63, Deco BE65-5G, Deco BE65-PoE i Deco BE25-Outdoor.

Najnowsze produkty Deco zostały zaprojektowane do obsługi technologii Wi-Fi 7, w tym nowego pasma 6 GHz, które eliminuje problem zakłóceń pasma radiowego, powodowanych przez starsze urządzenia. Dodatkowe kanały 3×320 MHz umożliwiają więcej jednoczesnych transmisji przy zachowaniu najwyższych możliwych prędkości, a technologia 4K-QAM zapewnia o 20% wyższą szybkość transmisji niż obecnie wykorzystywane 1024-QAM. Te udoskonalenia mają zagwarantować szybką i niezawodną łączność bezprzewodową o niskich opóźnieniach na wszystkich urządzeniach w domu.

TP-Link Deco BE95

Urządzenia systemu mesh firmy TP-Link oferują elastyczny zakres opcji łączności (łącza światłowodowe, kabel Ethernet, 4G/5G i xDSL), dzięki czemu użytkownicy mają swobodę w zakresie wyboru dostawcy Internetu, zgodnie z własnymi preferencjami. Deco Mesh zapewnia też różne opcje wdrażania sieci w zależności od medium transmisyjnego.

Niezależnie od tego, czy łączymy jednostki bezprzewodowo, czy kablowo z wykorzystaniem Power over Ethernet (PoE) lub z wykorzystaniem istniejącego okablowania elektrycznego (PLC), Deco oferuje elastyczne i kompleksowe rozwiązanie Wi-Fi dla całego domu. Dodatkowo, model Deco BE25-Outdoor rozszerza zasięg na przestrzenie zewnętrzne, takie jak ogrody i baseny, co czyni go doskonałym wyborem dla domów jednorodzinnych z rozległym terenem.

Flagowy model, Deco BE95, oferuje łączną prędkość do 33 Gb/s w 16 strumieniach i 4 pasmach, co czyni go, na ten moment, najszybszym systemem mesh na świecie. Model wyposażono w wymienne porty WAN/LAN 10G Ethernet, dzięki którym użytkownicy mogą podłączyć sieciową pamięć masową (NAS) i serwery gier, aby cieszyć się szybkim transferem plików, odblokowując nowy poziom wydajności sieci. Zaimplementowana w urządzeniach technologia roamingu Wi-Fi, wspierana przez algorytmy AI, zapewnia optymalne połączenie bez przerw w transmisji podczas przemieszczania się z pokoju do pokoju.

Routery z Wi-Fi 7

Na targach CES zaprezentowano również sześć routerów Wi-Fi 7 z serii Archer, będących połączeniem najnowocześniejszej technologii i estetyki. Wśród nich najciekawiej prezentują się Archer BE900, przełomowy router z czterostrumieniową transmisją danych z prędkością do 24,4 Gb/s, oraz Archer GE800, pierwszy router Wi-Fi 7 TP-Link dedykowany graczom, oferujący prędkość transmisji Wi-Fi do 19 Gb/s.

Od lewej: Archer BE900 i Archer GE800

Archer BE900 na nowo definiuje wydajność Wi-Fi dzięki prędkości do 24,4 Gb/s w czterech pasmach transmisji. Urządzenie charakteryzuje się szybkością, która pozwala użytkownikom cieszyć się błyskawicznym pobieraniem, płynnym strumieniowaniem 4K i graniem bez opóźnień. Router ma 12 anten wewnętrznych, które zapewniają wysoki zysk, wysoką izolację, wysoką integrację i wielokierunkowy zasięg. Wyposażony w dwa porty 10G WAN/LAN (jeden port RJ45 i jeden port combo RJ45/SFP+), Archer BE900 ma zapewnić elastyczną obsługę zarówno połączeń światłowodowych, jak i miedzianych. Dodatkowe cztery porty 2.5G i dwa porty USB sprawiają, że powinno to być idealne rozwiązanie do budowy multigigabitowej sieci domowej.

TP-Link pokazał również trzy inne routery z WI-Fi 7: Archer BE800, Archer BE550 i Archer BE230. Wszystkie te modele są kompatybilne z EasyMesh i wyposażone w system ochrony sieci HomeShield. Archer BE800 to trójzakresowy router Wi-Fi 7 o prędkości do 19 Gb/s, wyposażony w ekran LED, dwa porty 10G i cztery porty 2,5G. Archer BE550 to kolejny trójzakresowy router Wi-Fi 7, ale o prędkości do 9214 Mb/s i pięciu portach 2,5G. Archer BE230 to dwuzakresowy router Wi-Fi 7 o prędkości do 3,6 Gb/s.

Od lewej: Archer BE550 i Archer BE230

Zaprojektowany z myślą o entuzjastach gier Archer GE800 ma torować drogę do nowej ery wydajności w grach. Zapewnia wysoką transmisję danych, dzięki trójzakresowej technologii Wi-Fi 7, aż do 19 Gb/s. Dwa porty 10G mają zagwarantować błyskawiczne połączenia przewodowe, które wyniosą rozgrywki sieciowe na wyższy poziom. Router umożliwia uzyskanie przewagi w grach sieciowych dzięki funkcjom usprawniającym rozgrywkę, takim jak priorytetowanie aplikacji do gier, dedykowane porty do gier i akceleracja serwerów gier.

Drugi z zaprezentowanych gamingowych routerów, Archer GE650, oferuje trójzakresową łączność Wi-Fi 7 o prędkości do 11 Gb/s. Za połączenia kablowe w tym modelu odpowiadają port WAN 5 Gb/s, port LAN 5 Gb/s i trzy porty LAN 2,5 Gb/s.

TP-Link Archer GE650

Pierwsza na świecie karta sieciowa Wi-Fi 7

Kolejnym zaprezentowanym urządzeniem jest pierwsza na świecie karta sieciowa Wi-Fi 7 Archer TBE550E. To trójzakresowa karta sieciowa, która pozwala wyposażyć komputery w najnowszą technologię Wi-Fi 7, oferując dużą szybkość, niskie opóźnienia i zwiększoną niezawodność w gęstych środowiskach sieciowych. Ekran dotykowy i żywe efekty świetlne LED mają zwiększyć zarówno funkcjonalność, jak i estetykę.

TP-Link Archer TBE550E

