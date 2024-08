Ten smartfon ma szansę być hitem sprzedaży w Polsce

Firma Tecno zaprezentowała nowego smartfona o nazwie CAMON S30 Pro. Ten ma się wyróżniać między innymi możliwościami fotograficznymi.

Tecno CAMON S30 Pro to nowy model smartfona, który niedługo zadebiutuje na polskim rynku. Na papierze to bardzo ciekawy model, który może znaleźć się w sferze zainteresowań wielu Polaków. Co dokładnie ma do zaoferowania?

Tecno CAMON S30 Pro

Przede wszystkim telefon wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 236 × 1080 pikseli oraz odświeżaniu 120 Hz. Jest on podwójnie zakrzywiony (krzywizna 57 st.), co ma się przekładać na wygodny i ergonomiczny chwyt, przy jednoczesnym zachowaniu smukłości i lekkości urządzenia. Wyświetlacz dodatkowo jest zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass 5, a maksymalna jasność szczytowo ma sięgać nawet 1300 nitów.

We wnętrzu znajdziemy między innymi układ MediaTek G100, 8 GB pamięci RAM (+8 GB pamięci wirtualnej) i 256 GB pamięci masowej. Za zasilanie odpowiada bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania Super Charge 45 W (20 W bezprzewodowo), które pozwala na pełne naładowanie telefonu w ciągu 55 minut. Tecno deklaruje też zachowanie ponad 80 proc. pojemności baterii przy 1600 cyklach ładowania, co przekłada się na około 4 lata pracy.

Jeśli chodzi o aparaty, to mamy tutaj główny sensor Sony IMX896 o rozdzielczości 50 Mpix oraz przednią kamerę, również 50 Mpix. Producent przygotował też takie funkcje, jak 50 MP Super Steady Night Portrait i Super Steady Shake-Resistant Photography, które mają gwarantować wysoką jakość zdjęć w wymagających warunkach. Z kolei przednia kamera ma tryb śledzenia oczu, co ma ułatwiać robienie selfie.

Ceny i dostępność oraz warianty kolorystyczne urządzenia CAMON 30S Pro w Polsce zostaną podane wkrótce.

Źródło zdjęć: Tecno

Źródło tekstu: Tecno