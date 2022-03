Tablet Vivo Pad z klawiaturą oficjalnie ujawniony. Zbliża się też Vivo X Fold i Vivo X Note

Vivo Pad to jedna z nowości, których premiery zapowiada producent w najbliższym czasie. Dzięki oficjalnym zdjęciom tabletu wiemy już, jak wygląda to urządzenie, zagadkę stanowią dwie pozostałe nowości.

Firma Vivo zapowiada na Weibo zbliżające się premiery nowych urządzeń, które mogą zostać zaprezentowane już w kwietniu. Pierwsze z nich – Vivo X Fold – trafiło na plakat, na którym jego obudowa przypomina skrzydła motyla. W tym przypadku chodzi o rozkładany smartfon z głównym ekranem OLED o przekątnej 8 cali, rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz oraz z ekranem zewnętrznym OLED 6,53 cala Full HD+ 120 Hz. Sercem urządzenia ma być Snapdragon 8 Gen 1.

Zobacz: Vivo X80 z MediaTekiem Dimensity 9000 niszczy Snapdragony i Samsunga

Druga zapowiadana nowość to Vivo X Note. Wyglądu tego urządzenia producent jeszcze nie ujawnił, znany jest tylko przeciekowy render. Ma to być duży smartfon, czy też jak to się kiedyś mówiło „phablet”, z ekranem E5 AMOLED 120 Hz o przekątnej 7 cali i rozdzielczości QHD+. Sercem urządzenie ma być z kolei chipset Snapdragon 8 Gen 1. Nazwa sugeruje wykorzystanie rysika, ale na ten temat nic nie wiadomo.

Trzecią nowością jest tablet Vivo Pad. Producent oficjalnie zamieścił na Weibo galerię zdjęć, przedstawiających to urządzenie.

Widać na nich, że jest to stosunkowo duży sprzęt z potężną wyspą foto na tyle obudowy – znajdują się tam dwa aparaty.

Kształtem i detalami wykończenia Vivo Pad przypomina trochę Apple iPady, a obudowa wykonana jest z metalu i znajdą się na niej głośniki stereo z Dolby Atmos.

Zdjęcia potwierdzają także możliwość obsługi rysikiem oraz współpracę ze stworzoną do tego modelu pełną klawiaturą, dzięki której na tablecie można pracować jak na laptopie. Do podłączenia akcesorium wykorzystywane ma być pinowe złącze magnetyczne, sprawniejsze niż Bluetooth.

Niestety, na temat specyfikacji Vivo Pada wiadomo niewiele. W przeciekach pojawia informacja o ekranie 11 cali (2560 x 1600) 120 Hz, chipsecie Snapdragon 870, baterii 8040 mAh z ładowaniem 44 W oraz aparatach 13 + 8 Mpix.

Zobacz: Vivo V23 5G debiutuje w Polsce. W prezencie dostaniemy słuchawki

Zobacz: OnePlus Pad – pierwszy tablet marki coraz bliżej. Niezły ekran, stary chipset

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vivo, WHYLAB

Źródło tekstu: MySmartPrice