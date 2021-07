Sony Xperia 1 III i Xperia 5 III – poznaliśmy polskie ceny

Sony wciąż nie wprowadziło na polski rynek swoich najnowszych flagowych smartfonów, jednak na stronie mediaekspert.pl możemy już znaleźć ceny Xperii 1 II oraz Xperii 5 III. Są wysokie.

Dokładnie trzy miesiące temu, 14 kwietnia 2021 roku, firma Sony zaprezentowała swoje najnowsze flagowe smartfony, modele Xperia 1 III i Xperia 5 III. Urządzenia te wciąż nie są dostępne w Polsce, ale ich debiut rynkowy w naszym kraju zbliża się coraz bardziej. Świadczyć o tym może pojawienie się stron z tymi telefonami na mediaexpert.pl. Możemy tam zobaczyć zdjęcia obu modeli oraz ich specyfikację. To samo znajdziecie w naszym katalogu.

Na pierwszy rzut oka Media Expert nie podaje cen nowych Xperii. Te jednak możemy znaleźć w kodzie źródłowym strony oraz w panelu do zakupów ratalnych. Jeśli te informacje są prawdziwe (nie ma powodu, by w nie nie wierzyć), to Xperię 1 III kupimy za 5799 zł, natomiast Xperia 5 III będzie kosztować 4499 zł. Oba modele są więc o 500 zł droższe od swoich poprzedników.

Smartfon Sony Xperia 1 III jest już w rękach redakcji TELEPOLIS.PL, więc wkrótce podzielimy się z Czytelnikami naszą recenzją.

