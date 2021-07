Sony Xperia 1 III w sierpniu, ale Sony Xperia 5 III się opóźni

Wielkimi krokami zbliża się debiut rynkowy telefonów Sony Xperia 1 III oraz Sony Xperia 5 III. Niestety, przynajmniej jeden z nich się opóźni.

Zwykle wprowadzenie telefonów na rynek następuje niedługo po zaprezentowaniu tych urządzeń. Sony wyszedł z jednak z założenia, że musi być oryginalny i pokazał swoje smartfony już kilka miesięcy temu. Do sprzedaży weszła do tej pory tylko średniopółkowa Sony Xperia 10 III. Dalej czekamy na flagowce japońskiego producenta. Sony Xperia 1 III i Sony Xperia 5 III pojawiają się już co prawda w przedsprzedaży w kolejnych krajach, ale sprzedaż się opóźniła. W przypadku Sony Xperii 1 III dalej będzie to sierpień (chociaż nie ma tu wspólnego dnia w poszczególnych państwach Europy).

Niestety, Sony Xperia 5 III trafi do swoich nowych właścicieli dopiero we wrześniu. Przypomnijmy: Sony Xperia 1 III będzie kosztowała 1299 euro, natomiast Sony Xperia 5 III będzie kosztować 999 euro. W przypadku mniejszego flagowca np. w Niemczech można obniżyć tę kwotę. Wystarczy w niemieckim Mediamarkt zamówić telefon w proponowanym przez sklep zestawie z powerbankiem Anker PowerCore Metro Slim i wtedy cena zestawu wynosi 924 euro.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: gsmarena, wł