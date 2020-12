Sony Xperia 1 II powoli dostaje Androida 11

Kolejny smartfon dołącza do grona mających najnowszą wersję Androida. Tym razem jest to Sony Xperia 1 II.

Kolejni producenci uaktualniają swoje telefony do Androida 11 teraz przyszła kolej na Japończyków z Sony. Marka ta nie prezentuje nowych telefonów co dwa-trzy tygodnie jak niektórzy z jej chińskich i koreańskich konkurentów, więc cały proces powinien zakończyć się jeszcze tej zimy. W tym roku natomiast aktualizację ma otrzymać jeden model - Sony Xperia 1 II. W przyszłym miesiącu będą to z kolei Sony Xperia 5 II i Sony Xperia 10 II. Większy z japońskich flagowców jest już zresztą w trakcie uaktualniania - oprogramowanie pojawiło się już w pierwszym kraju. Jest to Tajwan.

Nie ma w tym żadnego zaskoczenia, oba kraje są ze sobą bardzo ściśle związane. Republika Chińska podobna jest do Japonii także na rynku technologicznym. Najpopularniejszym komunikatorem jest tam japoński LINE, a dla Sony jest to najważniejszy rynek zagraniczny. Nie dziwi zatem wybór akurat tego państwa. Uaktualnienie waży 933 MB i zawiera również listopadowe poprawki bezpieczeństwa. Aktualizacja natomiast nosi numer 58.1.A.0.921.

Źródło tekstu: marcokao via gsmarena, wł