Sony prezentuje dwa nowe głośniki bezprzewodowe

Sony zaprezentował swoje nowe produkty z segmentu głośników bezprzewodowych. Są to tańszy SRS-RA3000 i bardziej zaawansowany SRS-RA5000.

Najwięcej premier sprzętowych ma miejsce nie podczas samych targów, a tuż przed nimi. Tej zasady trzyma się japoński Sony, który wprowadza oficjalnie dwa nowe bezprzewodowe głośniki. Pierwszy z nich to SRS-RA3000 i będzie kosztował 359 euro. Drugi SRS-RA5000 to wydatek 599 euro. Czym konkretnie chcą nas skusić przedstawiciele Sony? Japończycy obiecują wszechobejmujący dźwięk wypełniający pomieszczenie, który otoczy słuchacza muzyką ze wszystkich stron - od sufitu do podłogi. Użytkownicy będą też mogli skorzystać z 360 Reality Audio, które pomoże poczuć się jak w prawdziwym studiu. Japońska firma kusi też wbudowanym Chomecastem i zgodnością z funkcją Spotify Connect.

Głośnik można w prosty sposób dodać do grupy w aplikacji Google Home lub Amazon Alexa. Dodatkowo mając urządzenie z Asystentem Google lub asystentem Alexa można wydawać komendy głosowe. Tańszy głośnik ma 2 jednostki wysokotonowe, 1 pełnozakresową i 2 membrany bierne. Natomiast w przypadku tego droższego zobaczymy 3 głośniki zwrócone do góry, 3 głośniki średniotonowe i 1 subwoofer 70 mm. Sprzedaż obu urządzeń ruszy w lutym

Źródło tekstu: sony, wł