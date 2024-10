Nowe flagowce otrzymają nawet 8 aktualizacji Androida

Debiut układu Snapdragon 8 Elite przyniesie kolejny skok wydajności w smartfonach, ale jest jeszcze coś. Wydłuży się okres dostępności aktualizacji systemu Android.

Przedwczoraj Qualcomm zaprezentował nowy układ dla flagowych smartfonów – Snapdragon 8 Elite, wcześniej krążący w przeciekach jako Snapdragon 8 Gen 4. Zmiana nazwy ma zapewne podkreślać nową architekturę układu i znacznie większe możliwości wykorzystujących go smartfonów. Wiadomo już, że w najbliższych tygodniach swoje modele ze Snapdragonem 8 Elite pokażą najważniejsi, światowi producenci, jak Xiaomi, OnePlus, Realme, Honor czy Asus, a trochę później też Samsung.

Snapdragon 8 Elite wprowadzi nowy standard aktualizacji

Nowe smartfony z układem Snapdragon 8 Elite nie tylko będą szybsze niż poprzednie generacje, ale mogą przynieść jeszcze jedną istotną zmianę. Christopher Patrick, wiceprezes i dyrektor generalny firmy Qualcomm, ujawnił, że Snapdragon 8 Elite przygotowany jest do ośmioletniego cyklu aktualizacji systemu operacyjnego Android. Chodzi zarówno o pełne wersje Androida, jak i mniejsze poprawki bezpieczeństwa. Czyli na przykład smartfony, wychodzące teraz z Androidem 15 byłyby aktualizowane aż do Androida 23 i do roku 2032.

Oczywiście wszystko zależy od producentów smartfonów, którzy mogą jednak stwierdzić, że wystarczy krótszy czas wsparcia, a dłuższy się nie opłaca. Jednak wiele zależy też od dostawców układów SoC – tu się przypomina casus firmy MediaTek, która przez długie lata w praktyce blokowała możliwość dostarczania nowych wersji Androida, nie zapewniając producentom odpowiedniego wsparcia.

Qualcomm ma inne podejście i chce, by producenci smartfonów mogli jak najdłużej dostarczać użytkownikom aktualizacje oprogramowania. Wyzwanie nie jest tak proste, jak się może zdawać, bo dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał i działał Android za 8 lat. Sprzętowo flagowe smartfony powinny jednak obronić się nawet po takim czasie.

Na razie żaden z producentów zapowiadanych flagowców nie pochwalił się, że zapewni 8 lat wsparcia systemowego, jednak wszystko wyjaśni się po premierach. Google i Samsung, z 7 latami są już bliscy nowego osiągnięcia, niewykluczone więc, że seria Galaxy S25 otrzyma jeszcze dodatkowy rok. Jednak wielu innych producentów dostarcza najwyżej 3 czy 4 aktualizacje Androida, więc wydłużenie tego okresu do 8 lat wiązałoby się z dodatkowym wysiłkiem.

