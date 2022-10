Snapdragon 7 Gen 1 okazał się porażką, będzie nowa wersja z plusem

Snapdragon 7+ Gen 1 czy od razu Snapdragon 7 Gen 2? Tego jeszcze nie wiemy, ale z kolejnych przecieków wynika, że Qualcomm zaprezentuje wkrótce nowy układ SoC średniej klasy.

Układ Snapdragon 7 Gen 1 miał swoją premierę w maju 2022 r. jako następca popularnego Snapdragona 778G, wprowadzonego rok wcześniej. To ważny segment na rynku smartfonów – siódemkowe układy Qualcomma trafiały do urządzeń średniej klasy z cechami flagowców, chętnie kupowanych na całym świecie.

Snapdragon 7 Gen 1 jak dotąd nie powtórzył tego sukcesu, trafiając tylko do 2 smartfonów – i chyba już nie powtórzy, bo Qualcomm szykuje się do premiery bardziej wydajnej jednostki Snapdragon 7+ Gen 1. Z informacji, jakie pojawiły się na Weibo, wynika, że producent zdecydował się na przyspieszone prace nad tym układem, bo wersja podstawowa okazała się zbyt słaba.

Premiera Snapdragona 7+ Gen 1 ma się odbyć wkrótce, a najbliższą okazją na taką prezentację będzie konferencja Snapdragon Summit, która rozpocznie się 15 listopada. Główną gwiazdą wydarzenia będzie topowy Snapdragon 8 Gen 2, jednak może mu towarzyszyć również ulepszona siódemka. Producent prowadzi już ostatnie testy tej jednostki.

Snapdragon 7+ Gen 1 ma oznaczenie kodowe SM7475 i ma być to SoC z trzema klastrami jak w poprzedniku – jednym superwydajnym rdzeniem, dwoma wysokowydajnymi i czterema energooszczędnymi. Różnica ma dotyczyć wykorzystania nowszych generacji rdzeni o wyższym taktowaniu. W podstawowym modelu najbardziej wydajny klaster to Cortex-A710 z zegarem 2,4 GHz, trzy kolejne to również Cortex-A710 o minimalnie niższym taktowaniu 2,36 GHz – to połączenie okazało się jednak zbyt słabe.

Na co zdecyduje się Qualcomm w modelu z plusem, można się tylko domyślać, choć w przeciekach pojawiają się sugestie, że głównym rdzeniem będzie Cortex-X3, a wspierać go będą trzy Cortex-A715. Wszystkie mają być taktowane na 2,4 GHz. Rdzenie energooszczędne miałyby z kolei pracować z częstotliwością 1,8 GHz.

W spekulacjach pojawia się też informacja, że Snapdragon 7+ Gen 1 będzie produkowany w procesie 4 nm TSMC.

Te doniesienia trzeba jednak traktować z odpowiednią rezerwą. Co więcej, sugerowany dobór rdzeni bardziej by pasował do układu Snapdragon 7 Gen 2. Przecieki o takiej jednostce też krążą już od jakiegoś czasu – i być może to jednak taką siódemkę pokaże Qualcomm w listopadzie.

Źródło zdjęć: Qualcomm

Źródło tekstu: @FactoryDirectorShiGuan, Huawei Central