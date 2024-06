Smartfony znikają z kieszeni. Ludzie wybierają coś innego

Codzienne używanie smartfona stało się tak naturalne, że często nie zdajemy sobie sprawy jak wiele czasu tracimy w Internecie. Czas w spędzony na smartfonie u większości przekracza kilka godzin. Naprzeciw uzależnieniu staje nowy trend.

BBC donosi, że coraz więcej nastolatków i dorosłych w Ameryce Północnej rezygnuje z używania smartfonów i wybiera proste telefony komórkowe. Głównym powodem jest, długi czas spędzany przed ekranem, który skłania do przemyśleń coraz więcej osób na wartością czasu straconego przed ekranem.

Luke Martin, nastolatek z Kanady wypowiedział się dla BBC, swojego smartfona wymienił na tzw. "dumbphone" i teraz zamiast spędzać 4-5 godzin w sieci, z telefonu korzysta 20 minut dziennie, tylko wtedy gdy jest to potrzebne. Czy rzeczywiście problem jest tak poważny?

Tak, szczególnie, że niepokojąco trwała więź człowieka ze smartfonem rozpoczyna się bardzo wcześnie. Jak pokazuje najnowszy raport Urzędu Komunikacji z 2022 roku, dzieci zaczynają korzystać z telefonu komórkowego w wieku 7- 10 lat, a 96,9% z nich korzysta ze smartfonów. Dostęp do Internetu staje się obsesją, a wielu przegląda Instgrama, Twittera czy shorty na YouTube praktycznie non-stop, nie rozstając się ze smartfonem o krok.

Ucieczka od smartfona - czy jest możliwa?

Rezygnacja ze smartfona nie jest jednak wcale taka prosta. Jedni niemal natychmiast odczuwają FOMO (fear of missing out), inni czują się zmuszeni do korzystania ze smartfona ze względu na pracę czy szkołę i konieczność wykorzystania popularnych komunikatorów oraz aplikacji, jako głównej formy komunikacji.

Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Harvarda korzystnie z portali społecznościowych aktywuję tę samą część mózgu, co przy zażywaniu substancji uzależniających: tytoniu, alkoholu czy narkotyków. Dlatego też rezygnacja z uzależnienia od smartfona nie jest taka prosta. Jednak jak wskazuje BBC, coraz więcej osób podejmuje próbę rezygnacji ze smartfona i powrót do prostych telefonów komórkowych.

Proste telefony z minimum funkcji to jedno z rozwiązań problemu

Dane sprzedaży przywołane przez dziennikarkę BBC wskazują, że przynajmniej w USA rośnie sprzedaż prostych telefonów komórkowych. Konsumenci szukają urządzeń, które posiadają ograniczoną ilość funkcji, ale jednocześnie zapewniają wysoką funkcjonalność.

Producenci i start-up'y odpowiadają na to zapotrzebowanie i tworzą nowoczesne telefony komórkowe, które jednocześnie odcinają użytkownika od nadmiernych bodźców pochodzących z Internetu. Świetnym przykładem takiego telefonu jest zaprezentowany niedawno Light Phone III. Trend odchodzenia od technologii rozwija się w Ameryce. Czy zdąży dotrzeć do Europy nim stracić swą moc?



Źródło zdjęć: Shutterstock | Rui Elena

Źródło tekstu: BBC, UKE | oprac. wł.