Light Phone III - znamy cenę i datę premiery

Light Phone to jedyny w swoim rodzaju telefon, który z założenia udostępnia użytkownikowi wyłącznie niezbędne funkcje. Właśnie została ogłoszona premiera najnowszego Light Phone III. Nowy telefon można zamówić w pre-orderze w wyjątkowo niskiej cenie.

Light Phone III to najnowszy telefon komórkowy, który powstał w opozycji do wszystkich trendów. Przede wszystkim posiada ograniczony zakres funkcji, które twórca uznał za niezbędne. Trzecia wersja Light Phone z ekranem AMOLED została powiększona, ulepszona i rozbudowana. Porównując Light Phone do najnowszych smartfonów nie zawiera on praktycznie nic i to jest jego największa zaleta. Jest on bowiem skierowany do klientów, którzy chcą odpocząć od technologii i bodźców pochodzących z Internetu.

Light Phone III - co to za telefon?

Nowy Light Phone III otrzymał metalową obudowę, większą, wymienną baterię, latarkę, aparat, wejście USB-C oraz możliwość obierania sygnału w technologii 5G. Co ważne, z telefonu można korzystać w Polsce w ramach sieci: Orange, Aero2, Plus, T-Mobile, Play. Warto mieć jednak na względzie, że w Light Phone III nie można zmienić języka angielskiego na inny.

Telefon działa na autorskim systemie LightOS, posiada ekran AMOLED wyświetlający czarno-biały obraz, a także czytnik linii papilarnych w przycisku włączania. Co ciekawe, twórcy umieścili w telefonie moduł NFC, który w przyszłości ma posłużyć do płacenia telefonem i realizowania wideo-połączeń z wykorzystaniem przedniej kamery - trzeba będzie tylko poczekać na aktualizację systemu.

Lista funkcji jest mocno ograniczona:

wykonywanie i odbieranie połaczeń,

wiadomości tekstowe,

budzik,

zegarek,

kalkulator,

kalendarz,

mapa ze wskazówkami - funkcja lokalizowania miejsc z wykorzystaniem Google Places API,

hotspot,

odtwarzacz muzyki oraz podcastów,

notatnik z funkcją notowania głosowego.

Specyfikacja Light Phone III

Light Phone III otrzymał znacznie lepszy hardware od poprzedniego modelu. Sercem telefonu jest procesor Qualcomm SM 4450, zapewniający bardzo płynne działanie. Dysk zwiększono do 128 GB, a pamięć RAM do 6 GB.

Wymiary : 106mm x 71.5mm x 12mm

: 106mm x 71.5mm x 12mm Waga : 124g

: 124g Ekran : 3.92” AMOLED (1080×1240)

: 3.92” AMOLED (1080×1240) Procesor : Qualcomm SM 4450

: Qualcomm SM 4450 Pamięć : 128GB / 6GB RAM

: 128GB / 6GB RAM Bateria : 1800 mAH

: 1800 mAH Sieć : 5G + 4GLTE

: 5G + 4GLTE SIM : Nano SIM + E-SIM

: Nano SIM + E-SIM Złącze ładowania : USB-C 2.0

: USB-C 2.0 Aparat : 50m / 8m

: 50m / 8m Dźwięk: 2 mikrofony, 2 głośniki

Ile kosztuje Light Phone III i gdzie go kupić?

Light Phone III jest dostępny w pre-orderze i można go kupić na oficjalnej stronie producenta, również w wysyłką do Polski. Do 15 lipca można go kupić z rabatem 50%, płacąc 399 USD / 1636 PLN + przesyłka 205 PLN. Wysyłka telefonów ma ruszyć w styczniu 2025 roku.



Źródło zdjęć: The Light Phone

Źródło tekstu: The Light Phone, Tech Crunch | oprac. wł.