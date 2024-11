Samsung szykuje się do premiery okularów XR. Tworzy je razem z Google

Samsung wejdzie w 2025 roku na rynek z nową kategorią produktów. Okulary XR to dziecko Koreańczyków i firmy Google.

Okulary XR, czyli rozszerzonej rzeczywistości

Samsung i Google od dłuższego czasu pracują nad technologią XR (rozszerzonej rzeczywistości). Początkowo projekt dotyczył stworzenia zestawu słuchawkowego XR, ale według najnowszych przecieków firma skupiła się na produkcji inteligentnych okularów. Mowa o sprzęcie, który ma być poważną konkurencją dla Ray-Ban Meta.

Największą przewagą okularów Samsunga może okazać się pełna integracja z Google Gemini oraz dostęp do szeregu usług własnych Samsunga. Na liście znaleźć mogą się takie usługi jak Live Translate, czyli tłumaczenie na żywo, obsługa płatności bezgotówkowych, rozpoznawanie kodów QR, a także rozpoznawanie gestów i osób.

Początkowo w przeciekach mowa było o przedziale cenowym w okolicach Meta Quest, ale podobno stanęło na prostszym, tańszym i ponoć bardziej praktycznym produkcie. To nie ma być ciężki hełm do zabawy przez chwilę i zostawienia potem na parapecie wśród innych doniczek, tylko wygodne okulary do noszenia przez cały dzień.

Rzeczywistość rozszerzona, ale nie o obraz

Podobnie do okularów Mety, w rozwiązaniu Samsunga i Google'a może zabraknąć przy pierwszym podejściu wyświetlacza. Sercem urządzenia będzie prawdopodobnie chip Qualcomm AR1 Gen 1, znany już z Ray-Ban Meta. Do tego dostaniemy aparat 12 Mpix, akumulator 155 mAh i nieco większą masę niż konkurencyjne Ray-Bany - około 50 gramów.

Premiera spodziewana jest w II kwartale 2025 roku, a pierwsza partia urządzeń liczyć ma 500 tys. egzemplarzy. To później niż pierwotne plany firmy.

