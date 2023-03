Samsung stworzy własny układ graficzny. Rzuci wyzwanie Apple i Qualcomm

Procesor graficzny Xclipse 920, który jest częścią układu Exynos 2200, powstał we współpracy Samsunga oraz AMD. Teraz koreańska firma chce iść o krok dalej i stworzyć własny, mobilny GPU, chociaż znowu będzie potrzebowała przy tym pomocy kogoś z większym doświadczeniem.

Z plotek wynika, że Samsung zamierza stworzyć nową serię mobilnych GPU. Firma w ten sposób chce się z jednej strony uniezależnić od serii ARM Mali, na której przez długi czas Koreańczycy bazowali, a z drugiej rzucić wyzwaniem Apple i Qualcommowi, które pod tym kątem trochę odskoczyły rywalom. Właśnie dlatego Samsung chce stworzyć własne GPU do smartfonów.

Samsung develops its own GPU



Own IP based on RDNA