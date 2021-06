Samsung Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 na oficjalnych renderach

Samsung Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3 to nadchodzące składane smartfon koreańskiego producenta. Do sieci trafiły oficjalne rendery, przedstawiające design obydwu urządzeń.

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowych składanych smartfonów Samsunga. Dzięki licznym przeciekom o nowych wiemy już całkiem sporo. Ba, zdążyliśmy sobie wyrobić wygórowane oczekiwania, szczególnie że Samsung Galaxy Z Fold3 ma w tym roku zastąpić nowego Note'a. Teraz dzięki Evanowi Blassowi mamy okazję zobaczyć, jak nowe smartfony będą prezentowały się w swojej pełnej krasie. Do sieci trafiły grafiki, będące najpewniej oficjalnymi renderami obydwu urządzeń.

Jako że mamy do czynienia z kolejną już generacją składaków od Samsunga, ich design trudno nazwać zaskakującym. Znajdzie się tu jednak kilka interesujących detali. Przede wszystkim na grafice widzimy Galazy Z Fold3 pozującego razem z rysikiem S Pen, co stanowi kolejne już potwierdzenie, że nowy składak otrzyma funkcję obsługi stylusem. Wygląda natomiast na to, że zabraknie aparatu do selfie pod wyświetlaczem, o którym wspominała część plotek.

Niestety z grafiki przedstawiającej model Z Flip3 nieco trudniej wyłuskać interesujące informacje. Nawet tutaj widać jednak pewne usprawnienia. W szczególności uwagę przykuwa znacznie większy wyświetlacz na zewnętrznej części obudowy. Grafika potwierdza, że będzie on wykorzystywany do wyświetlania powiadomień, choć będziemy bardzo zaskoczeni, jeśli okaże się to jego jedyną funkcją.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że premiera Samsungów Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 odbędzie się już w sierpniu.

