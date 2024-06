Takie będą zegarki Samsunga. Jest nowy przeciek

Samsung wkrótce pokaże nowe zegarki. Z najnowszego przecieku wynika, że zobaczymy między innymi Galaxy Watch7 w dwóch rozmiarach oraz zupełnie nowy model Galaxy Watch Ultra. Oto, co wiemy o tych urządzeniach.

Lipiec będzie miesiącem pełnym nowości od Samsunga. Wśród sprzętów, które pokaże ten koreański producent, pojawią się między innymi nowe zegarki. Z dotychczasowych doniesień wynika, że te będą trzy. Ostatnio pisaliśmy o modelu Galaxy Watch FE, który wygląda trochę jak odświeżony Samsung Galaxy Watch4. Będzie też, oczywiście, model Galaxy Watch7, a także zupełnie nowy Galaxy Watch Ultra (inne możliwe nazwy: Galaxy Watch7 Ultra lub Galaxy Watch X).

O dwóch ostatnich modelach właśnie otrzymaliśmy duży zestaw informacji. Samsung Galaxy Watch7 ma na przykład być dostępny w dwóch rozmiarach – takich samych, jak w przypadku modelu Galaxy Watch6. Zegarek ma trafić na rynek w dwóch wersjach kolorystycznych – zielonej i kremowej. Samsung Galaxy Watch Ultra ma mieć z kolei jeden rozmiar, 47 mm, a także trzy wersje kolorystyczne – tytanowo-szarą, tytanowo-srebrną i tytanowo-beżową.

Jeśli chodzi o materiały i wytrzymałość, to Galaxy Watch7 ma mieć aluminiową obudowę z szafirowym szkłem. Zapewni ona urządzeniu odporność na wodę o ciśnieniu do 5 atmosfer oraz zgodność z normami IP68 i MIL-STD-810H. W przypadku modelu Ultra otrzymamy tytanową obudowę i wodoszczelność do 10 atmosfer, co odpowiada głębokości 100 metrów. Urządzenia będą zasilane bateriami o pojemności od 300 mAh w przypadku najmniejszego zegarka, do 590 mAh w przypadku Ultry.

Nowe zegarki Samsunga mają być napędzane 5-rdzeniowym procesorem i będą mieć po 32 GB pamięci na dane. Otrzymają również bardzo jasne wyświetlacze, świecące ze szczytową jasnością nawet 3000 nitów w Galaxy Watch Ultra.

Obecny przeciek potwierdza również to, że model Ultra dostanie dodatkowy przycisk, tak zwany "Quick button". Galaxy Watch7 pozostanie przy dwóch. Samsung Galaxy Watch Ultra ma się wyróżniać również tym, że będzie występować tylko w wersji z łącznością LTE. Ciekawe, dlaczego nie z 5G. Podstawowy model ma być dostępny również w wersji bez łączności komórkowej.

Premiera już za miesiąc

Nowe zegarki Samsung ma pokazać podczas nadchodzącej konferencji Galaxy Unpacked. Wydarzenie ma się odbyć 10 lipca 2024 roku w Paryżu. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ Samsung jest partnerem rozpoczynających się tam pod koniec przyszłego miesiąca Letnich Igrzysk Olimpijskich.

Źródło zdjęć: @OnLeaks x @SmartPrix, Android Headlines

Źródło tekstu: Android Headlines