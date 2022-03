Samsung Galaxy Watch5 zmierzy temperaturę ciała

Samsung Galaxy Watch5 dostanie funkcję pomiaru temperatury ciała. Podobne rozwiązanie ma się również znaleźć w nowych słuchawkach bezprzewodowych koreańskiego producenta.

Debiutujące w ubiegłym roku zegarki Samsunga, modele Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic, oferują zestaw funkcji służących do monitorowania stanu zdrowia. Wśród nich jest między innymi pomiar nasycenia krwi tlenem, pomiar ciśnienia krwi czy rejestracja elektrokardiogramu (RKG). Jak informują koreańskie media, w nadchodzącym Galaxy Watch5 znajdzie się kolejna funkcja, przydatna w szczególności w dobie wciąż trwającej pandemii COVID-19.

Chodzi o pomiar temperatury ciała. Dokonanie tego za pomocą smartwatcha na nadgarstku wcale nie jest prostym zadaniem. Na temperaturę skóry mocno wpływa środowisko zewnętrzne, na przykład światło słoneczne, które ją rozgrzewa, czy ćwiczenia powodujące pocenie się. Wygląda na to, że Samsung znalazł sposób, by sobie poradzić z tymi problemami, a zegarkowa funkcja mierzenia temperatury ciała będzie tak dokładna, jak to tylko możliwe.

Funkcję termometru mają mieć podobno również bezprzewodowe słuchawki, nad którymi pracuje koreański producent. W tym przypadku wykorzystywana jest technologia pomiaru temperatury ciała poprzez wykrywanie długości fal podczerwonych, emitowanych przez błonę bębenkową i trafiających do słuchawek.

Prezentacja nowych zegarków Samsunga nastąpi prawdopodobnie w sierpniu tego roku.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: etnews.com