Samsung Galaxy Tab S7 i 7+ już niedługo

Samsung szykuje swoje nowe propozycje na rynek tabletów. Już niedługo możemy się spodziewać takich urządzeń jak Samsung Galaxy tab S7 i S7+. Tablety już przechodzą proces certyfikacyjny.

Koreański producent nie jest na rynku tabletów tak silny jak w segmencie telefonów. Nie oznacza to jedna, że Samsung zamierza oddać pole bez walki. Samsung Galaxy Tab S7 będzie miał wyświetlacz AMOLED o przekątnej 11 cali i układ Snapdragon 865. teraz z kolei certyfikowany został jego akumulator, który będzie miał pojemność 7760 mAh. To wzrost z porównaniu z poprzednim modelem, który miał akumulator o pojemności 7040 mAh.

Nie jest to jednak jedyny tablet, który szykuje Samsung. Możemy się też spodziewać wersji o nazwie Samsung Galax Tab S7+. Zgodnie z dokumentami przedłożonymi do koniecznych procesów, tutaj możemy się spodziewać przekątnej 12,3 cala. Akumulator będzie miał 9800 mAh. Nie zmieni się typ wyświetlacza i układ. Oba urządzenia zadebiutują na rynku w lipcu. Będą one oczywiście miały również dostęp do łączności 5G.

