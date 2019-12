Samsung Galaxy Tab S6 5G już niedługo

Łączność 5G zawitała już na telefony, teraz czas na ich większych braci. Samsung już niedługo planuje zaprezentować swój tablet z 5G. Będzie Samsung Galaxy Tab S6 5G.

Samsung wystartował w Korei Południowej z nową promocją, która potrwa do końca marca 2020 roku. Nie byłoby w tym nic wyjątkowego ani godnego uwagi z naszego punktu widzenia, gdyby nie jeden fakt. Jednym z urządzeń jest tab Samsung Galaxy Tab S6 5G. To jedyny sprzęt, przy którym znajduje się notka wkrótce. Skoro oferta potrwa jeszcze maksymalnie 3 miesiące, to możemy być pewni, że tablet Samsunga z 5G zadebiutuje już niedługo.

Samsung Galaxy Tab S6 miał 6/8 GB RAM i 128/256 GB pamięci wbudowanej. Towarzyszył im Snapdragon 855 i akumulator o pojemności 7040 mAh.

Zobacz Samsung Galaxy Tab S6 już dostępny w Polsce z promocją Odkup

Źródło tekstu: gsmarena, wł