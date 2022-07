Samsung. Poznaliśmy ważną datę

Samsung jest światowym liderem nie tylko w kwestii sprzedaży smartfonów, lecz również w przypadku urządzeń składanych. Mocną pozycję na rynku foldów i flipów zawdzięcza temu, że Koreańczycy wcześnie zajęli się tym segmentem urządzeń mobilnych. Do tej pory Samsung zaprezentował światu trzy generacje składanych smartfonów. Już wkrótce światło dzienne ujrzy czwarta generacja.

Jeden z analityków, Evan Blass udostępnił na Twitterze zdjęcie promujące nadchodzące wydarzenie "Unpacked" Samsunga. Na obrazku znajduje się rozmazany smartfon, który najprawdopodobniej jest nowym Samsungiem Galaxy Z Flip 4. Oprócz tego możemy zobaczyć datę, która wskazuje, że wydarzenie odbędzie się już 10 sierpnia.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL**



