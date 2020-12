Realme Watch S Pro pojawi się 23 grudnia

Już za tydzień pojawi się nowy zegarek chińskiego Realme. Będzie to Realme Watch S Pro.

Realme przebojem wdarł się do czołówki światowych producentów smartfonów. Oczywiście nie był to przypadek, za marką stoi bowiem taki gigant jak BBK Electronics - właścciel Oppo, Vivo, OnePlusa i właśnie Realme. Sam Realme z kolei wydzielił się z Oppo. Jest jednak coś, co wyróżnia Realme na tle całej tej rodziny. Jest to tempo rozwoju. Realme ciągle pojawia się w nowych krajach i na nowych rynkach, w Polsce był szybciej niż Vivo. Realme planuje nawet swoje szczoteczki do zębów. Wszystkimi inteligentnymi produktami marki z kolei mamy zarządzać poprzez aplikację Realme Link. Plany są na pewno ambitne, a ich częścią jest inteligentny zegarek Realme Watch S Pro.

Oficjalnie pojawi się on 23 grudnia, czyli tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Końcówka grudnia to zresztą wyjątkowo aktywny czas dla chińskich producentów. Nowy zegarek Realme będzie miał wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,39 cala i będzie śledził 15 różnych dyscyplin sportowych. Nie zabraknie GPS czy takich funkcji jak monitorowanie tętna i saturacji. Akumulator ma zgodnie z obietnicami starczyć nawet na 14 dni. Wiemy, że urządzenie na pewno pojawi się w Europie.

Źródło tekstu: gsmarena, wł