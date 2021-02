Realme Race może być początkiem serii GT

Nowy Realme Race może jednak nosić zupełnie inne miano. Według najnowszych doniesień to początek nowej serii GT.

Już od początku grudnia wiadomo, że Realme szykuje swojego flagowca Realme Race, który będzie miał układ Qualcomm Snapdragon 888. Okazuje się jednak, że Race może być tylko nazwą kodową, a sam model będzie początkiem całkowicie nowej flagowej serii GT. Tak wynika przynajmniej z doniesień z chińskiego Weibo. Taki obraz wyłania się z informacji, które podał zarówno znany w branży specjalista od przecieków Digital Chat Station, jak i Xui Qi Chase z kierownictwa chińskiej firmy. Drugi z nich to lekko zasugerował, pierwszy natomiast - sprecyzował.

Nowy telefon ma mieć Snapdragona 888, 8 GB RAM i 256 GB pamięci. To jednak ta najdroższa wersja, będą też inne różniące się pamięcią wbudowaną. Wyświetlacz ma mieć z kolei odświeżanie 120 Hz. Akumulator będzie miał pojemność 5000 mAh i naładujemy go przy użyciu szybkiego ładowania 125 W. Aparat główny ma mieć trzy sensory: 64 Mpix + 13 Mpix + 13 Mpix. Systemem operacyjnym będzie Android 11 z nakładką Realme UI 2.0. Do premiery powinno dojść jeszcze w tym kwartale.

Źródło tekstu: gizmochina, wł