Realme Neo7 odkrywa swoje tajemnice. Będzie kolejny hit

Po premierze Realme GT 7 Pro producent nie spoczywa na laurach. Już za kilka dni odbędzie się premiera niżej pozycjonowanego, ale nie mniej interesującego Realme Neo 7.

Dalsza część tekstu pod wideo

Realme Neo7 pojawia się w doniesieniach już od jakiegoś czasu, także jako Realme GT Neo7, co stanowiłoby naturalne przedłużenie serii GT Neo. W najnowszych zapowiedziach producenta pojawia się jednak krótsza nazwa Realme Neo7. Wiadomo już, że smartfon zadebiutuje 11 grudnia 2024 r.

Zobacz: Realme GT 7 Pro w genialnej promocji na start. Masz czas do 15 grudnia

Realme Neo7 przedstawiany jest jako kolejny zabójca flagowców – ma łączyć wysoką wydajność z przystępną ceną.

Realme Neo7 będzie królem średniaków

Wydajność nowego modelu zapewnia układ MediaTek Dimensity 9300+. Potwierdza to wynik w teście AnTuTu, w którym Realme Neo7 zdobył aż 2,4 mln punktów – jest to rezultat porównywalny ze Snapdragonem 8 Gen 3 i zbliżony do najnowszego Dimensity 9400.

Szczególną cechą nowego modelu ma być ogromny akumulator o pojemności aż 7000 mAh. Producent chwali się, że gra Honor of Kings (chiński tytuł z gatunku MOBA) uruchomiona w 120 klatkach na sekundę pozwoli na aż 8,5 godziny nieprzerwanej rozgrywki, co przy takich wymaganiach będzie bardzo dobrym rezultatem. Neo7 z 16 GB pamięci RAM wystąpił także w teście GeekBench, gdzie uzyskał obiecujące 1528 i 5907 punktów.

Realme obiecuje także 23 godziny nieustannego odtwarzania wideo, nawigację z GPS przez 22 godziny, 89 godzin odtwarzania muzyki i 3 dni standardowej pracy. Neo7 będzie ładowany z gigantyczną mocą aż 240 W. Jednocześnie producent zapewnia, że akumulator bez zauważalnego spadku pojemności przepracuje przez 4 lata.

Mimo sporego akumulatora Realme Neo7 jest relatywnie płaski – obudowa ma grubość 8,5 mm. Z wyglądu nowy smartfon ma mocno przypominać flagowca Realme GT 7 Pro. Podobnie jak flagowiec, zapewni wytrzymałość na pył i wodę na poziomie IP69.

W Chinach Realme Neo7 ma kosztować 2499 juanów, czyli około 1400 zł. Nie wiadomo jednak, czy smartfon trafi do Europy.

Zobacz: Realme GT 7 Pro – udany flagowiec dla oszczędnego Polaka (test)

Zobacz: Realme GT8 Pro ma zmienić rynek swoją baterią

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl), Realme

Źródło tekstu: Opracowanie własne