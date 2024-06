Realme GT 6 to nowy pogromca flagowców. Są prezenty na start sprzedaży

W Polsce debiutują smartfony Realme GT 6 i Realme GT 6T. Urządzenia te stanowią nową odsłonę pogromców flagowców, a w ofercie premierowej możemy liczyć na prezenty, które czynią zakup jeszcze bardziej atrakcyjnym.

6000 nitów za mniej niż 4000 zł

Smartfony z serii Realme GT 6 zostały wyposażone w wyświetlacz Ultra Bright o jasności 6000 nitów. Chińskie poducent przekonuje, że dzięki zaawansowanym materiałom luminescencyjnym gwarantuje on krystalicznie czysty obraz nawet w pełnym słońcu, co poprawia widoczność na zewnątrz i podnosi jakość gier. Technologie HDR i Pro-XDR z kolei mają wzbogacać wizualizacje, oferując żywe kolory i wysokie poziomy jasności, a także jeszcze bardziej immersyjne wrażenia, szczególnie dla graczy pragnących realistycznych doznań. Do dyspozycji mamy tu aż 10240 poziomów jasności oraz adaptacyjną jasność, dzięki którym ekran dostosowuje się do każdych warunków oświetleniowych.

W wyświetlaczu zastosowano technologię 8T LTPO, która inteligentnie dostosowuje częstotliwość odświeżania, oszczędzając do 20% energii. Pozwala to baterii działać tak, jakby jej pojemność wynosiła 5800mAh (5500mAh bazowe + 300mAh oszczędności energii). Realme zadbało również o komfort oczu użytkowników, wprowadzając technologię ściemniania PWM 2160Hz i system ochrony oczu oparty na AI, który automatycznie dostosowuje ustawienia ekranu do warunków otoczenia, w tym tryb snu na noc. Dodatkowo, zaawansowane szkło Corning GGV2 zastosowane w serii GT 6 zapewnia zwiększoną odporność na upadki i zarysowania, dbając o trwałość urządzenia.

Pogromcy flagowców z układami Snapdragon

Seria Realme GT 6 ma również wyznaczać nowe standardy dla wydajności smartfonów wraz z dwoma nowymi "pogromcami flagowców", napędzanymi układami firmy Qualcomm. We wnętrzu topowego modelu Realme GT 6 pracuje Snapdragon 8s Gen 3, z wynikiem benchmarkowym przekraczającym 1,65 mln punktów (AnTuTu). Z kolei za płynne i wydajne działanie modelu Realme GT 6T odpowiada Snapdragon 7+ Gen 3, oferujący możliwości na poziomie flagowców w bardziej przystępnej cenie. Seria Realme GT 6 oferuje również rozwiązanie Geek Power Tuning do personalizowanej optymalizacji wydajności oraz dedykowany chipset do szyfrowania danych dla zwiększonego bezpieczeństwa.

Sony LYT-808 dla lepszych zdjęć nocnych

Jak przystało na pogromcę flagowców, Realme GT 6 wyposażony został w główny aparat 50 Mpix Super OIS z zaawansowanym systemem widzenia nocnego, wspieranym przez sensor Sony LYT-808. Przełomowy zestaw aparatów został zaprojektowany tak, aby uchwycić pełnię szczegółów, nawet w warunkach słabego oświetlenia. Dzięki technologii ustawiania ostrości we wszystkich pikselach, DOL-HDR, LBMF oraz Dual Native ISO, ma on zapewniać wyjątkowy zakres dynamiczny, jakość obrazu i wydajność w słabym świetle. Użytkownicy mogą również cieszyć się nagrywaniem i odtwarzaniem wideo w 4K z Dolby Vision, zarówno z głównym aparatem, jak i teleobiektywem.

Teleobiektyw 50 Mpix może się przydać podczas robienia zdjęć ulicznych lub portretowych, oferując wysoką rozdzielczość i klarowność oraz opcje zoomu 2x i 4x. Dodatkowo, jak zachwala producent, seria Realme GT 6 robi zdjęcia o niesamowitej przejrzystości zarówno przednim, jak i tylnym aparatem. Z przodu znajduje się aparat o rozdzielczości 32 Mpix, idealny do szczegółowych selfie i krystalicznie czystych połączeń wideo. Aby uzyskać wyjątkowe efekty, użytkownicy mogą także skorzystać z takich funkcji, jak Tryb Portretowy, HDR i AI Beautification.

26 minut ładowania na 2 dni użytkowania

Smartfony z serii Realme GT 6 wyposażone zostały w akumulator o pojemności 5500 mAh z architekturą podwójnej komory, łączącą dwie komory po 2750 mAh. Baterię można szybko naładować z mocą do 120 W. Poziom 50% można uzyskać w 10 minut, a pełne naładowanie w 26 minut. Według producenta, powinno to wystarczyć na dwa dni użytkowania.

Technologia Battery Sense Voltmeter monitoruje poziomy napięcia, optymalizując strategie ładowania i skracając czas ładowania. Dzięki 1600 cyklom żywotności baterii i zachowaniu 80% pojemności, seria Realme GT 6 ma zagwarantować niezawodną i długotrwałą wydajność. Może to więc być idealny wybór dla entuzjastów technologii i profesjonalistów.

Nowe urządzenia Realme wyposażono w system chłodzenia Iceberg Vapor z komorą parową o powierzchni przekraczającej 10 tys. mm2. Ma to zapewnić efektywne odprowadzanie ciepła i utrzymanie wydajności, nawet podczas intensywnych zadań i długotrwałego użytkowania.

AI Night Vision

Wraz z globalnym debiutem serii Realme GT 6, producent ogłasza powstanie NEXT AI Lab. Inicjatywa ta ma na celu upowszechnienie technologii AI i dostosowanie jej do potrzeb młodych użytkowników na całym świecie. Laboratorium skupi się na obrazowaniu AI, efektywności i personalizacji i dalszym rozwoju ich zastosowań. Realme GT 6 wprowadza pierwszy na rynku Tryb AI Night Vision, dzięki czemu ma się stać najlepszym towarzyszem do nagrywania filmów w bardzo słabym świetle, nawet w barach czy klubach. Dzięki zaawansowanym algorytmom AI i wydajnym chipsetom, funkcja ta pozwala wyraźnie i żywo uchwycić najlepsze chwile na imprezach czy nocnych wyjściach.

Realme GT 6 oferuje również funkcję AI Smart Loop, która rozpoznaje zawartość ekranu i przewiduje intencje użytkownika, aby precyzyjnie podpowiadać dalsze działania. W połączeniu z One Touch Delivery, umożliwia ona jednorazowy dostęp do często używanych funkcji, co znacznie zwiększa efektywność i wygodę użytkowania.

NEXT AI Lab wprowadza także plan AI+UI Popularizer, który ma poprawić doświadczenie użytkowników dzięki współpracy z liderami branży, takimi jak Qualcomm, Google i Microsoft. Realme zaprasza innych partnerów do przyłączenia się do tego ruchu, aby popularyzować AI wśród młodych użytkowników. Za cel marka stawia sobie dostarczenie wyjątkowych doświadczeń AI co najmniej 100 milionom użytkowników w ciągu najbliższych trzech lat.

Dostępność i cena, promocja na start

Smartfony z serii Realme GT 6 są od dziś do 3 lipca 2024 roku dostępne w limitowanej ofercie cenowej:

Realme GT 6 16/512 GB w specjalnej cenie 3499 zł z ofertą cashback w wysokości 500 zł oraz dodatkową, darmową ładowarką do smartfonu,

z ofertą cashback w wysokości oraz dodatkową, darmową ładowarką do smartfonu, Realme GT 6 12/256 GB w specjalnej cenie 3199 zł z ofertą cashback w wysokości 500 zł oraz darmową ładowarką,

z ofertą cashback w wysokości oraz darmową ładowarką, Realme GT 6T 8/256 GB w specjalnej cenie 2699 zł z ofertą cashback w wysokości 500 zł oraz darmową ładowarką.

Przy zakupie każdego z nowych smartfonów, użytkownicy zyskają dodatkowo 30% rabatu na realmeCare.

Urządzenia w promocyjnych cenach można nabyć w sieciach sklepów MediaExpert, RTV Euro AGD, MediaMarkt, x-kom oraz Komputronik, a także na stronach simplybuy.pl, maxelektro.pl oraz realmeshop.pl. Specjalna oferta cashback z darmową ładowarką na model Realme GT 6 16/512 GB obowiązuje również w sieciach operatorów sieci T-Mobile, Play oraz Plus.

Aby skorzystać z limitowej oferty cash back i otrzymać darmową ładowarkę, konieczne jest uprzednie zarejestrowanie na stronie realmemembers.pl. Szczegółowe informacje dotyczące oferty sprzedaży znajdują się również na oficjalnej stronie Realme.

Nowy poziom wrażeń audio

Z okazji globalnej premiery, Realme ogłasza również dostępność nowych słuchawek Realme Buds Air6 i Realme Buds Air6 Pro. Buds Air6 Pro oferują wysoką jakość dźwięku z redukcją hałasu o 50 dB, dźwiękiem Hi-Fi i certyfikacją Hi-Res. Oba modele zapewniają zaawansowaną redukcję hałasu i dobry dźwięk, a ich ceny zaczynają się od 299 zł za Realme Buds Air6 do 399 zł za Realme Buds Air6 Pro.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme