realme 7i zadebiutuje w Polsce - i to w niemal 1500 punktach stacjonarnych

realme 7i pojawi się w ten weekend w niemal 1500 punktach na terenie kraju. Kosztuje 699 złotych, a co ma do zaoferowania?

Dostępność realme 7i będzie rekordowa w historii marki na polskim rynku. Urządzenie ma pojawić się we wszystkich sklepach sieci Euro RTV AGD (ponad 280 lokalizacji) i Neonet (ponad 200), a także w większości marketów sieci Media Expert (218 lokalizacji). Smartfona będzie można znaleźć także w 27 salonach X-kom i ponad 750 salonach operatorskich sieci Play. A co może skłonić do jego zakupu? Producent odpowiada w informacji prasowej: "realme 7i to model przeznaczony dla użytkowników, którzy poszukują smartfona oferującego bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu. Urządzenia, które przy dobrej wydajności może też poszczycić się korzystną ceną".

Jeśli chodzi o czas pracy, realme 7i wyposażony został w baterię 6000 mAh. Dzięki temu oraz dodatkowym rozwiązaniom służącym do jej optymalizacji, smartfon powinien działać bez konieczności ładowania przez długi czas i ma umożliwić 11 godzin rozrywki mobilnej, 25 godzin oglądania filmów czy 117 godzin słuchania muzyki. A w trybie czuwania wytrzyma do 45 dni. Dodatkowo obsługuje ładowanie 18 W oraz oferuje tryb OTG reverse charging – może więc pełnić rolę power banku dla innych urządzeń mobilnych i akcesoriów.

Pod obudową znajdziemy procesor MediaTek Helio G85. Układ oferuje 8 rdzeni (2x Cortex-A75 2 GHz + 6x Cortex-A55 1,8 GHz), które wspiera układ graficzny Mali-G52 GPU taktowany zegarem 800 MHz. Procesor pozwala na płynne i komfortowe uruchamianie aplikacji mobilnych – również gier. Specyfikację uzupełnia również 6,5-calowy ekran LCD IPS. Obejmuje on 88,7% frontu urządzenia i oferuje rozdzielczość HD+. Z tyłu znajdziemy potrójny aparat, którego obiektyw główny to 48 MP, a towarzyszą mu obiektyw ultraszerokokątny (8 MP) oraz dedykowane oczko do zdjęć marko (2 MP). Aparat do selfie to z kolei matryca 8 MP. Efekty mają w nim poprawiać tryby HDR oraz Beautye.

Kup teraz - zapłać później wrzesień 2020 209 g, 9.8 mm grubości 4 GB RAM 64 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 256 GB LTE do 150Mbps 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 8 Mpix 6.5" - IPS LCD (720 x 1600 px, 270 ppi) MediaTek MT6769Z Helio G85, 2,00 GHz Android v.10.0 6000 mAh, USB-C

realme 7i w Polsce jest dostępny w wariancie 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, w dwóch wersjach kolorystycznych – Victory Blue oraz Glory Silver. Cena smartfonu to 699 złotych. Sprzedaż rozpoczyna się już 19 grudnia.

