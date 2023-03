Snapdragon 7+ Gen 2 zaprezentowany. To nowy SoC dla średniaków

Qualcomm pokazał światu swój nowy układ SoC klasy średniej wyższej. I nie, nie jest to Snapdragon 7+ Gen 1 czy Snapdragon 7 Gen 2. To Snapdragon 7+ Gen 2, który ma zastąpić niepopularnego Snapdragona 7 Gen 1.

Qualcomm obiecuje, że Snapdragon 7+ Gen 2 jest znacznie wydajniejszy oraz efektywniejszy energetycznie od swojego poprzednika. Główny rdzeń procesora Kryo jest taktowany zegarem o częstotliwości 2,91 GHz, natomiast cały CPU w układzie 1 + 3 + 4 ma być aż o 50% wydajniejszy od Snapdragona 7 Gen 1. Zapowiada się nieźle. Procesor graficzny Adreno ma być z kolei aż dwukrotnie wydajniejszy od tego, co widzieliśmy w starszym układzie SoC.

Zobacz: Qualcomm, król chaosu. Snapdragon 782G to nowy układ dla średniaków

Nowy układ lepiej obchodzi się z energią, jednak wzrost efektywności nie jest w tym przypadku tak okazały, jak w przypadku wydajności. Wynosi on zaledwie 13%.

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 ma silnik sztucznej inteligencji, który oferuje 2-krotnie lepszą wydajność oraz o 40% lepszą efektywność energetyczną. W zestawie jest też Triple ISP, dzięki czemu zdjęcia przy słabym oświetleniu powinny być jeszcze lepsze, powstając z łączenia 30 ujęć w jedno. SoC obsługuje aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix oraz przechwytywanie wideo HDR z potrójną ekspozycją z dwóch aparatów jednocześnie.

Jeśli chodzi o łączność, Snapdragon 7+ Gen 2 współpracuje z modemem Snapdragon X62 5G z pobieraniem danych z prędkością do 4,4 Gb/s. Smartfony z nowym układem będą też mogły korzystać z funkcji 4G/5G Dual-SIM Dual Active (DSDA). Do tego Wi-Fi 6E o przepustowości do 3,6 Gb/s.

Dostępność

Pierwsze urządzenia napędzane Snapdragonem 7+ Gen 2 powinniśmy zobaczyć jeszcze w tym miesiącu. Wśród marek, które zamierzają skorzystać z nowego układu, są Realme i Redmi. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać, co przyniesie przyszłość. Oczekuje się, że Snapdragon 7+ Gen 2 będzie popularniejszy od Snapdragona 7 Gen 1, który napędza zaledwie kilka urządzeń.

Zobacz: TSMC ma problem. Intel kończy prace nad litografią 1,8 i 2 nm

Zobacz: MediaTek Dimensity 7200 – nowy napęd dla średniaków

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Qualcomm

Źródło tekstu: Qualcomm