Pojawiają się smartfony Alcatel 1 i Alcatel 1L Pro

TCL postanowił zaprezentować nowe smartfony marki Alcatel. Są to dwa budżetowce - Alcatel 1 oraz Alcatel 1L Pro.

Smartfony nie są dla TCL głównym źródłem przychodów, jednak ostatnio coraz częściej widzimy go także w tym sektorze. Chińczycy wydaje telefony również pod swoją własną marką, tym razem jednak postanowili odświeżyć ofertę Alcatela. Oficjalnie pojawiły się bowiem dwa budżetowe smartfony Alcatel 1 oraz Alcatel 1L Pro. Oba mają Androida 11 Go, czyli specjalną wersję Androida przystosowaną do najsłabszych urządzeń. Alcatel 1 zabiera nas w podróż w przeszłość - niby dostajemy wyświetlacz o przekątnej 5 cali, ale w bonusie są spore ramki. Na specyfikację techniczną składają się układ MediaTek MT6739, 1 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej. Przy użyciu karty pamięci uzyskamy maksymalnie 32 GB. Aparat główny ma 5 Mpix, natomiast aparat przedni 2 Mpix. Akumulator ma pojemność 2000 mAh. Model ma kosztować 59 euro.

Model Alcatel 1L Pro to z kolei nieco mniej archaiczny smartfon. Zobaczymy tu też nieco mniejsze ramki. Wyświetlacz ma przekątną 6,1 cala, natomiast układem jest Unisoc SC9863A. W kwestii pamięci można się spodziewać 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej (z kartą pamięci do 128 GB). Akumulator ma pojemność 3000 mAh. Aparat główny jest tutaj podwójny ima 13 Mpix + 2 Mpix. Z przodu jest pojedynczy sensor 2 Mpix. Niestety, nie wiadomo czy lepsza wersja trafi do Europy. Na pewno pojawi się ona jednak w Meksyku, gdzie będzie kosztowała 2699 pesos (około 514 złotych).

Źródło zdjęć: Alcatel

Źródło tekstu: Frandroid, Android Authority, wł