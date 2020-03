Oppo Watch oficjalnie debiutuje

Oppo zaprezentował nie tylko nowe smartfony, ale i swój pierwszy inteligentny zegarek. Czy Oppo Watch wzbudzi na rynku podobną furorę co smartfony firmy?

Oppo będzie konkurować z Huaweiem czy Xiaomi na kolejnym polu. Tym razem chiński Apple wchodzi na rynek inteligentnych zegarków. Oppo Watch działa pod kontrolą Snapdragona Wear 2500 i ma 8 GB RAM. Dostępne są dwie wersje zegarka - jedna ma wyświetlacz o przekątnej 1,6 cala, druga natomiast ma taki o przekątnej 1,9 cala. Zegarek ma elektrokardiogram i potrafi notować postępy w różnych dyscyplinach sportowych, śledzić tętno oraz przebieg snu. Urządzenie współpracuje z każdym telefonem z minim Androidem 6 Marshmallow.

To jednak nie wszystko. Oppo zachwala, że zegarek naładujemy do 50% w zaledwie 17 minut, a sam akumulator staczy na 40 godzin normalnego używania lub 21 dni w trybie oszczędzania energii. Mniejszy zegarek kosztuje 1499 juanów (ok. 823 zł), natomiast większy 1999 juanów (około 1097 złotych).

Zobacz Oppo Watch – smartwatch na renderze i na żywo. Jak zegarek Apple...

Zobacz Oppo Find X2 i Find X2 Pro oficjalnie. Potężne flagowce będą konkurować z Galaxy S20

Źródło tekstu: oppo