Oppo Pad Neo już niedługo. Oppo robi krok dalej w świecie tabletów

Oppo szykuje nowy tablet. Tym razem Chińczycy szykują pierwszy tablet z łącznością LTE.

Oppo wszedł na rynek tabletów, wtedy kiedy ten ożywał. Teraz może się to wydawać odległą przeszłością, ale latami usychający rynek tabletów dostał drugie życie podczas pandemii. Wtedy też tym sektorem zainteresowały się różne firmy, których wcześniej tam nie było.

Oppo Pad Neo będzie miał LTE

Od tej pory Oppo wydał trzy tablety. To Oppo Pad, Oppo Pad Air i Oppo Pad 2. Z dostępnością wyrobów Oppo w Europie bywało różnie. Oppo Pad Air zadebiutował w Polsce rok po oficjalnej premierze urządzenia w Chinach. Teraz przez problemy marek z BBK Electronics w sporze patentowym z Nokią pewnie będzie jeszcze gorzej.

Nie zmienia to faktu, że Oppo szykuje tablet Oppo Pad Neo. Póki co o nowym tablecie nie wiadomo prawie nic. Prawie. Wiemy, że nowe urządzenie doczekało się już certyfikacji w Tajlandii. Ważną informacją jest też to, że nowy tablet będzie miał łączność LTE. Będzie to pierwszy tablet Oppo z łącznością tego typu.

